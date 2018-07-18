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На Силикатном пруду в Орле могут обустроить пляж
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На Силикатном пруду в Орле могут обустроить пляж 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Администрация Орла рассмотрит возможность оборудования места для купания на Силикатном пруду. Об этом шла речь на рабочем совещании 18 июля.
Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что пляж на Силикатном пруду пользуется популярностью в летнее время, однако купаться там пока запрещено.
Мэр города Василий Новиков считает, что, прежде всего, Роспотребнадзор должен проверить, пригодна ли в этом месте вода для купания.
Напомним, в Орле на сегодняшний день оборудовано два места для купания — озеро Светлая жизнь и пляж на реке Оке, в районе Городского парка культуры и отдыха.
Для тех, кто купается в запрещенных местах, предусмотрен штраф в размере от одной до трех тыс. рублей. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам еженедельно проводят рейды по безопасности.
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