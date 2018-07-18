У бывшего вице-губернатора Ямала отбирают замок в Германии

Замок Райнхардсбрунн был построен в Средние века как родовой монастырь тюрингских ландграфов. До 2000-х годов в замке работала гостиница, которая закрылась из-за нерентабельности. В 2006 году строение приобрела строительная фирма из Веймара BOB Consult GmbH за 25 тысяч евро. В разгар кризиса, в 2008 году, компанию вместе с замком за 12 миллионов евро перекупил владелец строительного бизнеса из России Игорь Харченко . Сделка состоялась с помощью московской фирмы «Русинтех», созданной за несколько месяцев до покупки и имевшей нулевой баланс, пишет издание.

Через год немецкая прокуратура заподозрила инвестора в отмывании денег: деньги поступили не из РФ, а со счета компании Albany Property S. A. из офшорного Белиза (Центральная Америка). По версии правоохранителей Германии, эта фирма принадлежит семье Острягина. По данным ЕГРЮЛ, контрольный пакет акций «Русинтеха» в 2008 году принадлежал фирме «Русинвест». Ею в равных долях владели четверо детей экс-вице-губернатора Ямала, передает "Уралинформбюро"

Кроме того, в 2013 году позицию исполнительного директора BOB Consult GmbH занял младший сын бывшего депутата Константин Острягин. Сейчас, когда он проживает в Лондоне, здание замка «рушится на глазах». Правительство Тюрингии решило спасать памятник за свой счет.

"Халатность хозяев побудила власти федеральной земли задуматься о национализации замка. Процедуру его экспроприации в начале 2017 года начало Земельное административное ведомство в Эрфурте. Ожидаемое уже в июле 2018 года решение станет прецедентом: впервые в истории ФРГ будет экспроприирована частная собственность", — сообщает DW.

Стоит отметить, что Острягин-младший предложил выкупить у него замок за 1 евро. Однако в таком случае властям достался бы не только Райнхардсбрунн, но и его долги. Сообщается, что на полную реконструкцию архитектурного сооружения уйдет 30-40 миллионов евро.