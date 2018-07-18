Следователи возбудили дело из-за загрязнения воздуха в Томске

Как сообщили в среду в пресс-службе ведомства, предприятие незаконно складировало на полях куриный помет и свиной навоз. «Следственными органами на основании материалов проверки, поступивших из УФСБ России по Томской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушений правил обращения с биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, «Сибирская аграрная группа» в 2017-2018 годы в нарушение закона складировала куриный помет и свиной навоз в окрестностях деревни Кусково под Томском на участке площадью 11,6 га. В результате этот участок, относящийся к сельскохозяйственным землям, был загрязнен нитратами, тяжелыми металлами, бактериями и личинками паразитов. Кроме того, в почве превышены нормы содержания фосфора и калия.

Как отмечается в сообщении ведомства, следователи СК РФ совместно с сотрудниками регионального УФСБ поводят обыски в офисных помещениях и по месту проживания руководства компании «Промпереработка», которое по договору оказывало аграрной группе услуги по очистке птичников и свинарников, а также в офисах самой группы.

Томичи в течении нескольких недель в социальных сетях жалуются на неприятный запах навоза. Глава области Сергей Жвачкин потребовал от регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды оперативно установить источник неприятного запаха и строго наказать виновных в нарушении правил утилизации отходов. В департаменте ТАСС подтвердили, что проверка проводится по многочисленным жалобам томичей, отметив, что ее итоги будут известны после 13 августа.

В «Сибирской аграрной группе» не отрицает свою причастность к распространению запаха, однако, отмечают, что с навозом и пометом на полях она не связана. Представитель агрохолдинга сообщил журналистам, что специалисты ищут способы решения проблемы.