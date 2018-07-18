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Минниханов оценил перспективы сотрудничества Татарстана и Вьетнама
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Минниханов оценил перспективы сотрудничества Татарстана и Вьетнама 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 18 июл — РИА Новости. Татарстан и Вьетнам имеют потенциал сотрудничества в таких областях, как агропромышленный комплекс, нефтепереработка и нефтехимия, энергетика и автомобилестроение, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в среду встретился с послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем, обсуждались вопросы расширения сотрудничества.
"Сельское хозяйство — одно из перспективных направлений нашего взаимодействия. Сегодня Татарстан — самый крупный производитель молока в России. Мы открыты к взаимодействию с вьетнамскими компаниями", — цитирует слова Минниханова в ходе встречи его пресс-служба.
Президент Татарстана отметил потенциал сотрудничества в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, автомобилестроение, ИТ, медицина и других. Также большое значение, по его мнению, имеет сотрудничество в научно-образовательной сфере. По его словам, во Вьетнаме хорошо известна продукция татарстанских предприятий: грузовые автомобили, вертолеты, суда. В частности, Зеленодольский судостроительный завод недавно поставил во Вьетнам четыре фрегата «Гепард».
В целом, как подчеркнул Минниханов, Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом в рамках российско-вьетнамских отношений. «Сегодня между нашими странами расширяется сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Большая работа ведется в области свободной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Также достигнута договоренность о проведении в 2019-м перекрестных годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России», — сказал он.
Посол Вьетнама в России в свою очередь предложил в целях укрепления двустороннего сотрудничества активно развивать межрегиональные связи между Татарстаном и провинциями Вьетнама. В числе наиболее перспективных направлений для совместной работы он обозначил сферы туризма и сельского хозяйства.
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