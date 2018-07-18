Минниханов оценил перспективы сотрудничества Татарстана и Вьетнама

Минниханов в среду встретился с послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем, обсуждались вопросы расширения сотрудничества.

"Сельское хозяйство — одно из перспективных направлений нашего взаимодействия. Сегодня Татарстан — самый крупный производитель молока в России. Мы открыты к взаимодействию с вьетнамскими компаниями", — цитирует слова Минниханова в ходе встречи его пресс-служба.

Президент Татарстана отметил потенциал сотрудничества в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, автомобилестроение, ИТ, медицина и других. Также большое значение, по его мнению, имеет сотрудничество в научно-образовательной сфере. По его словам, во Вьетнаме хорошо известна продукция татарстанских предприятий: грузовые автомобили, вертолеты, суда. В частности, Зеленодольский судостроительный завод недавно поставил во Вьетнам четыре фрегата «Гепард».

В целом, как подчеркнул Минниханов, Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом в рамках российско-вьетнамских отношений. «Сегодня между нашими странами расширяется сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Большая работа ведется в области свободной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Также достигнута договоренность о проведении в 2019-м перекрестных годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России», — сказал он.

Посол Вьетнама в России в свою очередь предложил в целях укрепления двустороннего сотрудничества активно развивать межрегиональные связи между Татарстаном и провинциями Вьетнама. В числе наиболее перспективных направлений для совместной работы он обозначил сферы туризма и сельского хозяйства.

Другие новости региона читайте здесь>>