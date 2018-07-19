Началась реконструкция участка Мурманского шоссе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступило к реконструкции федеральной автодороги Р-21 «Кола» с км 51 по км 68 в Кировском районе Ленобласти

В ходе работ участок от поселка Синявино до села Путилово будет расширен с двух до четырех полос.

На участке предстоит перенести имеющиеся инженерные коммуникации — линии связи, тепло— и электросети, водопровод. После этого развернутся основные строительно-монтажные работы третьего этапа.

Проект предусматривает реконструкцию мостов через реки Назия и Рябиновка, строительство еще одного моста через Назию и три транспортных развязки: к Синявинским садоводствам, населенным пунктам Нижняя Шальдиха и Путилово, Синявинской птицефабрике.

Для обеспечения безопасности участников движения дорожники смонтируют новые линии освещения на всем протяжении участка, построят 15 пешеходных переходов в разных уровнях.

Расширение дороги с двух до четырех полос движения за счет строительства обособленной проезжей части по направлению к границе Ленинградской области позволит увеличить пропускную способность участка, что приведет к сокращению транспортных заторов. Реконструкцию участка федеральной трассы Р-21 «Кола» планируется завершить в 2021 году.