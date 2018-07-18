Депутаты не хотят принимать закон, запрещающий им принимать на должность помощников родственников

В областном законе о статусе депутата заксобрания установлено право иметь до 15 помощников, работающих по срочному трудовому договору, либо на общественных началах. Народный избранник самостоятельно определяет число своих помощников и распределяет обязанности между ними. Оплата труда помощника депутата осуществляется за счет бюджетных средств региона. При этом парламентарию устанавливается общий месячный фонд оплаты труда помощников в размере 75 тысяч рублей, но не более 25 тысяч рублей на одного помощника.

«В ходе проверки, проведенной прокуратурой области в Саратовской областной Думе установлено, что пятью депутатами инициирован прием на работу в качестве своих помощников лиц, состоящих с ними в родстве или свойстве, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами области, органами местного самоуправления Иван Гусев . — При этом полномочия при назначении на должности помощников лиц, состоящих с ними в родстве или свойстве, определении размеров оплаты труда, учете их рабочего времени и осуществления руководства деятельностью реализованы в условиях конфликта интересов, при наличии личной заинтересованности в возможности получения доходов указанными лицами. Проектом в целях предотвращения подобных случаев в дальнейшем устанавливается запрет депутатам иметь помощников, работающих по трудовому договору, состоящих в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья, сестры)».

Однако данное предложение вызвало шквал критики со стороны народных избранников. В частности, они иронично поинтересовались, почему не пойти дальше и запретить всяким родственникам вообще работать в структуре Думы.

«Мы пошли по пути унификации, — пояснил Иван Гусев. — Запрет касается взаимоотношений, когда есть прямое подчинение».

Депутаты продолжили настаивать, что помощник отрабатывает свою зарплату, потому что круглосуточно трудится. В этой связи нет конфликта интересов.

«Под конфликтом интересов понимается любая ситуация, когда имеется прямая или личная заинтересованность», — остался непреклонен Гусев.

«Я свою жену увольняю, и у меня теперь полностью развязаны руки, — встал облдеп Дмитрий Чернышевский. — Мы хотим избежать ситуации, когда человек устраивает на «теплое местечко» своего родственника, и тот, ничего не делая, получает зарплату. Однако зачастую к родственникам относятся более строго, чем к чужим. Да, родственники могут быть источниками коррупции. Но с них можно спрашивать и драть «три шкуры», потому что они самые близкие. Супруга со мной десять лет проработала, и мне обидно. Но я это переживу и поддержу законопроект. Хотя мы вводим запрет на профессию по принципу родства».

«Может, пока закон не принят, не увольняйте жену», — посоветовали коллеги Чернышевскому. На что он ответил о твердости своего решения.

«Никто не сомневается, что депутаты облдумы добросовестны и будут спрашивать со своего помощника ровно столько, как с любого другого человека, — подчеркнул Иван Гусев. — Тем не менее риск существует. Аналогичные законы приняты на федеральном уровне».

По итогам обсуждения народные избранники решили, что законопроекту требуется дополнительная проработка.

«Предлагаю принять к рассмотрению и продолжить над ним заниматься на рабочей группе», — предложил председатель думского комитета Алексей Антонов