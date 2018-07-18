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«С меня хватит!»: ОБИ показала семейную драму в новом ролике
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«С меня хватит!»: ОБИ показала семейную драму в новом ролике 

Sostav.ru 48 минут назад
Фото: Sostav.ru
Инсайт для своего нового ролика компания ОБИ и агентство Saatchi&Saatchi Russia взяли прямо из жизни, и мы искренне надеемся, что это не личная драма креаторов. Ремонт вновь ставит под сомнение прочность отношений в паре, впрочем, ничего нового.
Последняя рекламная кампания «ОБИ. Каждый раз лучше» напоминает серию трейлеров или даже короткометражек. Креаторы агентства Saatchi & Saatchi Russia показывают покупателей ОБИ в самых неожиданных ситуациях и жанрах. После триллера об ужасах «дачвилля» команда проекта представила настоящую ремонтную мелодраму.
Сценарий прост: молодая пара задумывается о ремонте квартиры, который традиционно не щадит никого.
Елена Нарышкина, начальник отдела рекламы сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ  Новый подход к производству ТВ-рекламы в виде серии сюжетных жанровых роликов позволяет нам максимально точно донести до аудитории идею изменений в ОБИ, а также выделиться на фоне остальных рекламных кампаний. Жанр мелодрамы, использованный в ролике, позволил нам поймать один из самых очевидных потребительских инсайтов — влияние процесса ремонта на отношения. Роль же бренда ОБИ заключается в том, чтобы помочь решить конфликт, так как теперь мы готовы предложить покупателю все, что необходимо для ремонта любого масштаба.
Юрий Полонский, исполнительный креативный директор Saatchi&Saatchi Russia
Для большинства из нас ремонт — не самый приятный процесс. А в отдельных случаях — настоящая драма. Но вместе с ОБИ мы смогли переписать этот привычный сценарий: теперь ваш ремонт будет каждый раз лучше!".
Непривычным форматом рекламной кампании сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ открыла новую страницу своей бренд-биографии, которая подразумевает изменение стандартного представления о ремонте как о сложном и изнуряющем процессе.
Состав творческой группы:
ОБИ (клиент)
Директор по маркетингу и электронной коммерции: Александр Шиндяпин Начальник отдела рекламы: Елена Нарышкина Менеджер по рекламе: Екатерина Голева
Saatchi & Saatchi Russia (креатив)
Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский Арт-директор: Анастасия Маркина Копирайтеры: Георгий Якушкин/Александра Полякова Директор клиентского отдела: Майя Цагурия Старший аккаунт-менеджер: Мария Курган
ФИЛЬМ-СЕРВИС (продакшн)
Режиссер: Charley Stadler Оператор: Иван Соломатин Продюсер: Екатерина Гетта
Автор джингла: FANCY STATE
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