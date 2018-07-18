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«Лондонские поля»
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«Лондонские поля» 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: триллер, криминал, детектив
Год: 2018
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Мэтью Каллен
Сценарий: Роберта Хэнли, Мартин Эмис
Оператор: Гильермо Наварро
Кто снимался в фильме «Лондонские поля»: Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джим Стёрджесс, Тео Джеймс, Кара Делевинь, Джемма Чан, Джейми Александер, Джейсон Айзекс, Лили Коул, Генри Гаррет Сюжет фильма «Лондонские поля» 1999 год. Американский писатель Самсон Янг, живущий в Лондоне и за последние 20 лет глубокого творческого кризиса не написавший ни строчки, знакомится с обольстительной красоткой Николой Сикс. Сексапильная девушка обладает даром ясновидения, ее не отпускает предчувствие собственной скорой смерти. Не в силах удержаться от заигрываний со смертью, она знакомится в баре с двумя мужчинами — мошенником и аристократом. Никола знает, что одному из них суждено стать ее убийцей. Будет ли им Самсон Янг, который наблюдает за развитием событий в надежде наконец написать что-то стоящее? Вдобавок писатель смертельно болен, и ему нечего терять. Интересные факты о фильме «Лондонские поля»:
Фильм является экранизацией одноимённого романа Мартина Эмиса. Фильм был снят в 2015 году, однако на экраны он выходит лишь спустя три года. Идеей экранизации романа Эмиса еще в 2001 году загорелся мастер эротического жанра Дэвид Кроненберг. Но, успев даже написать часть сценария, покинул проект ради съемок других фильмов. В сентябре 2013 года было объявлено о приглашении в проект Мэттью Каллена. Бюджет картины составил весьма скромные по современным меркам 8 млн долларов.
Трейлер фильма «Лондонские поля»:
Кадры из фильма «Лондонские поля»:
Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»
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