Эксперт сравнил платные дороги с торговлей Родиной

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих во вторник заявил о том, что проекты платных дорог повышают транспортную доступность в стране и являются инициативой частных инвесторов «построить или улучшить те или иные участки или дороги, с тем, чтобы людям лучше жилось». Таким образом он прокомментировал прозвучавшее ранее в СМИ предложение Александра Щипкова отменить в России платные дороги, как и национальный роуминг для сотовой связи, из-за того, что они «разрушают единое пространство России ».

"Ответ министра транспорта предсказуем и очевиден. Что может сказать министр? Что всё, что делается, приносит пользу. В данном случае с этим я не собираюсь спорить. В любом случае, интонация министра — это интонация оправдания, а значит, внутренне он не столь уж уверен в своей правоте. Я считаю, что дорога в России — это больше, чем дорога, это огромный пласт русского сознания и русской культуры", — сказал Щипков в среду РИА Новости.

Он пояснил, что «нет русского писателя, который бы не описывал дорогу», и привел в пример произведения Афанасия Никитина , Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Радищева, Распутина и Симонова. «Фронтовые дороги, арестантские тракты, крестные ходы, полосатые версты, шпалы, зимние речные пути. Вспомните огромную культуру ямщицкой песни. Это ведь не на пустом месте родилось», — сказал он.

По словам Щипкова, для русского человека «дорога — это олицетворение Родины» и «часть русского архетипа в силу того, что дороги связывают огромные просторы нашего отечества воедино».

"Каждый русский человек, находясь в пути, в дороге, чувствует свою свободу, ощущает обладание Родиной. Дорога — это символ нашей Родины. И если мы говорим о том, что у гражданина должна быть ответственность перед своим Отечеством, что он должен быть готов защищать его до смерти, то мы должны признать и право гражданина обладать своим Отечеством, быть хозяином в своем Отечестве", — отметил собеседник агентства.

Платные дороги, добавил он, это то, что «никак не вписывается в наш русский архетип».

"Торговля дорогами — это торговля Родиной, что бы кто ни говорил", — сказал Щипков.

При этом он подчеркнул, что в данном случае высказывает лишь свое частное мнение.

"Я как христианин, как русский православный человек высказываю свою личную точку зрения, но у меня большое подозрение, что эту точку зрения разделяет подавляющее большинство русских людей", — сказал эксперт.