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Цена несделанной фотографии: обидчики обладателя «Золотого граммофона» отправлены в колонию
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Цена несделанной фотографии: обидчики обладателя «Золотого граммофона» отправлены в колонию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Перми поставили точку в громком деле по избиению музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. Двух подсудимых признали виновными. Один из напавших на музыканта — бывший депутат краевого парламента Александр Телепнев, мастер спорта по рукопашному бою.
Растерянность и непонимание на лицах бывшего депутата ЗСО Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича после оглашения приговора.
"Суд согласился с позицией гособвинителя, что вина обоих подсудимых доказана в полном объеме исследователями, доказательствами по делу. Также суд согласился с тем, что наказание подсудимым также должно быть назначено в виде лишения свободы. Позиция гособвинения была высказана в судебном заседании", — пояснила старший помощник прокурора Перми Анастасия Мамошина.
Суд полностью поддержал гособвинителя в уголовном деле, которое возбудили зимой 2018 года против Телепнева и Ванкевича за весело проведенную ночь в ночном клубе в центре Перми. Все случилось 10 февраля. DJ Smash приехал с гастролями в столицу Прикамья. После выступления к нему подошел Александр Телепнев с Сергеем Ванкевичем и попросили сфотографироваться. Музыкант дал согласие, но после друзья решили сделать еще несколько снимков со звездой, но получили отказ.
О том, как ногами били ди-джея, на процессе рассказал судья Ленинского районного суда Перми Александр Симанов.
После драки DJ Smash оказался в больнице. У него диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти и множественные ушибы. После этого было возбужденно уголовное дело по статье 112 ("Причинение вреда здоровья средней тяжести"). В поддержку друга высказался известный рэпер Тимати и даже приехал на одно и заседаний в Пермь.
Гособвинтиель просил лишить свободы подсудимых на три с половиной года. Но Александр Телепнев в зале суда извинился перед музыкантом и попросил о снисхождении, так как воспитывает двух малолетних детей.
В колонию поселение оба фигуранта уголовного дела должны добраться самостоятельно уже в ближайшее время.
Андрей Ширман, ставший известным как DJ Smash, родился в Перми в 1982 году. Собственную музыку стал сочинять в 12 лет на компьютере. В 16 лет записал первую композицию «Между небом и землёй». Спустя два года он переехал в Москву, где первые несколько лет работал аранжировщиком.
В 2005 году DJ Smash стал резидентом одного из модных столичных клубов — он играл ремиксы на русскоязычные композиции. Через год Smash получил свою первую награду — Night Life Awards, как лучший ди-джей. Он стал самым молодым лауреатом этой премии.
Первым хитом, по которому DJ Smash стали узнавать, был ремикс песни Юрия Антонова «Летящей походкой». А в 2008 году большую популярность обрел сингл «Волна». К сегодняшнему дню на счету Smash несколько альбомов, множество синглов и клипов, более десятка наград, в их числе — премии МТВ и Муз-ТВ, а также «Золотой граммофон».
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