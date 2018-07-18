Биткоин набрался сил

Биткоин сумел преодолеть психологическую отметку в $7000 и сейчас торгуется в районе $7350. После недавнего устрашающего падения до $5000 у самой популярной в мире криптовалюты наметилась тенденция к положительным изменениям. Так ли это — News.ru опросил экспертов и оценил дальнейшие перспективы роста «битка».

Как заявил генеральный директор компании «Криптолион» Андрей Луговой , взлёт биткоина произошёл всего за несколько минут. За ним выросли и курсы первой десятки альткоинов: ethereum, ripple, EOS.

«За прошедшие дни было достаточно большое количество новостей по биткоину, и спрогнозировать, что послужило причиной роста, достаточно сложно», — сказал он.

В этой связи эксперт предлагает обратить внимание на следующие причины:

ожидание решение американской ETF, что позволит стать биткоину полноценным биржевым активом; памп со стороны производителей «асиков» — Bitmain innosilicon — так сложилось, что они являются крупнейшими держателями криптовалютных активов (с повышением цены на криптовалюту всегда растёт спрос на оборудование для его добычи); теория заговора — мировое правительство, обладающее огромным капиталом, в течении последних месяцев опускало цену биткоина вниз, распродавая цифровые активы, вытесняя тем самым частных инвесторов, а сейчас активно закупает биткоин обратно.

По словам старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука, эта неделя вернула позитив на криптовалютный рынок. Возросли и объёмы торгов, на рынке заметно присутствие крупных покупателей, хотя каких-то значимых новостей по биткоину в последнее время не было.

«Не исключено, что интерес к биткоину возвращается после снижения в первом полугодии 2018 года. За первые шесть месяцев этого года курс биткоина упал на 63% до $6350. Падение биткоина не было безоткатным — в феврале и конце апреля были попытки отскока вверх. Но к развороту тенденции они не привели, посмотрим как будет на этот раз», — сказал он.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Omar Marques

В первом полугодии со знаком плюс среди криптовалют можно выделить разве что EOS, который в конце апреля обновил исторический максимум и ворвался в топ-5 криптовалют.

Он считает, что во втором полугодии возродить интерес к биткоину может запуск новых ETF-фондов на биткоин, что приведёт к притоку на рынок крупных инвесторов. Если этого не произойдёт, то криптовалютная лихорадка продолжит затихать.

Руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов сказал, что в рамках прошедшей недели была возможность для развития нисходящего движения биткоина к поддержке на уровне $6300, что было успешно реализовано.

«Далее мы предполагали формирование коррекции наверх с потенциалом достижения районов мощных сопротивлений $6650–6800. Если он падёт под напором несколько месяцев сдерживаемых «быков», то их уже будет сложно удержать, и их первыми целями станут уровни $7050 и область консолидации $7375–7500, которую ранее неоднократно отмечали в обзорах эксперты. Эти значения могут быть достигнуты в рамках реализации вероятно сформировавшейся модели технического анализа «Перевёрнутая голова и плечи»», — отметил эксперт.

Крупнейшие мировые финансовые корпорации сменили своё скептическое отношение к криптовалютам на ничем не прикрытый интерес. Так, финансовая корпорация Purple Group добавила на свою торговую площадку биткоин и эфириум, чтобы клиенты смогли совершать с ним операции. И вишенкой на торте праздника оптимистов стало сообщение об интересе самого большого по размерам капитализации фонда BlackRock ($6,32 трлн в марте 2018 года) к возможности торговать фьючерсами на биткоин. И это далеко не полный список интересующихся, и надо понимать, что приток новых средств приведет к уверенному росту в будущем курсов криптовалют.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ryu Seung-Il Эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова констатировала, что криптовалюты уверенно восстанавливаются, цена биткоина совершила прорыв психологической отметки $7000 и уверенно продолжает расти, отрабатывая ранее намеченный сценарий. Дальнейшими целями роста являются отметки $7800 и $9800.

По её словам, рынок криптовалют вошёл в новую фазу роста, чему способствует позитивный новостной фон после принятия решения SEC о предоставлении лицензии брокера-дилера для Coinbase.

Даже традиционно скептически настроенные банки США , такие как Goldman Sachs, похоже, меняют своё отношение к криптовалютам на более лояльное, вместе со сменой генерального директора, которым стал Дэвид Соломон . Последний известен своим дружественным настроем в отношении криптовалют, подчеркнула она.

Однако пока не стоит спешить с выводами и принимать желаемое за действительное, пока конкретных шагов по широкому внедрению криптовалют Goldman Sachs не предоставил.

В истории биткоина было немало взлётов и падений. Все хорошо помнят его взлёт в прошлом году, а ведь до этого ещё был ажиотаж в 2013 году с последующими четырьмя годами затишья. Для тех, кто покупал биткоин в первой половине 2017 года вложение в криптовалюты остаётся прибыльным.