«Избивали, привязывали голову к ногам». Европейский суд заинтересовался пытками нижегородца

Владимир Шишкин обратился за юридической помощью 12 января 2007 года, — сообщает пресс-служба Комитета против пыток. — Он рассказал, что 2 марта 2006 года он пришел в Кстовское УВД Нижегородской области , чтобы узнать о судьбе компьютера и документов, которые у него изъяли накануне милиционеры в ходе обыска.

По словам Шишкина, в милиции его избивали, держали в наручниках, привязывали голову к ногам — применяли пытку «конверт» — поднимали за наручники и бросали на пол. Как вспоминал Шишкин, правоохранители требовали, чтобы он написал расписку об отсутствии к ним претензий по поводу изъятых личных вещей.

Как рассказал Владимир, после четырех часов пыток он согласился подписать необходимое объяснение, после чего его выпустили.

На следующий день состояние Шишкина ухудшилось, и его доставили в Кстовскую районную больницу. Врачи диагностировали у него: ушиб поясничной области, правой почки, гематому области левого глаза.

В июле 2006 года Шишкин обратился в прокуратуру с жалобой на незаконные действия сотрудников милиции.

За восемь лет расследования по заявлению Шишкина было вынесено семнадцать постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, шестнадцать из которых впоследствии отменялись как незаконные. Последний раз следственные органы отказались возбуждать уголовное дело в декабре 2014 года. Это решение было признано национальными судами законным.

21 августа 2009 года юристы Комитета против пыток обратились с жалобой в защиту интересов Владимира Шишкина в Европейский суд по правам человека . В июне этого года она была коммуницирована.

— В ходе коммуникации российские власти должны будут объяснить, откуда у заявителя появились телесные повреждения, так как любая травма, полученная лицом, находящимся под контролем полиции, вызывает обоснованное предположение о том, что человека подвергли жестокому обращению, — комментирует юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова. — Суд также указал на многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела и задал соответствующие вопросы об эффективности расследования. К сожалению, на сегодняшний день любая возможность провести расследование по заявлению Шишкина уже утрачена ввиду неэффективной работы следственных органов, а привлечение виновных к ответственности невозможно в силу истечения сроков давности.

История с Владимиром Шишкиным произошла 12 лет назад, но и сегодня рядовые граждане становятся жертвами людей, которые должны защищать закон и порядок. Так массовые заявления о пытках в полиции расследуют сейчас в Нижегородской области.