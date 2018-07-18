Лучшие триллеры 2018 года

Подводим промежуточный итог 2018 года, обещаем следить и вовремя обновлять этот список.

Тихое место

Тихое место

Тихий хоррор-триллер. После нападения на Землю страшных монстров, реагирующих на любой звук, семья с детьми перебралась жить на заброшенную ферму. Чтобы выжить, они изучили язык жестов, бесшумно передвигаются и, казалось бы, предусмотрели всё. Но дом, где живут дети, не может быть тихим местом… Картина, снятая Джоном Красински за 17 миллионов долларов, собрала в мировом прокате почти 332 миллиона и высокие зрительские оценки зрителей.

Ночные игры

Ночные игры

Комедийный триллер. Супруги Макс и Энни каждую неделю азартно играют в «ночные игры». Так они называют детективные квесты, которые организуют с другими парами. Однажды брат Макса устраивает игру с размахом: он не поскупился на «ряженых» убийц, агентов ФБР и инсценировку своего похищения. И совершенно непонятно, понарошку все это или только что произошло настоящее преступление. Игроки потихонечку «берут след», пытаются решить загадки, но все чаще думают, что происходящее — не квест, а эта ночь может стать последней в их жизни.

Убийца 2. Против всех

Убийца 2. Против всех

Триллер-криминальная драма. Сиквел хитового фильма «Убийца» не ставит кассовых рекордов, но зрительские отзывы собирает хорошие: пользователи КиноПоиска оценили историю о федеральном агенте Мэтте Грейвере, противостоящем мексиканским наркокартелям, на 7,2 балла.

Убийство священного оленя

Убийство священного оленя

Драматический триллер-детектив. Стивен — кардиохирург, живущий размеренной жизнью. У него есть жена, двое детей и семейная идиллия, которую грозит нарушить подросток Мартин. Чтобы этого не произошло, Стивену придется решиться на страшную жертву. Широкая мировая премьера картины прошла в 2017 году, но в российский прокат она попала только в 2018-м.

Девушка в тумане

Девушка в тумане

Классический триллер-детектив. Известный инспектор Фогель, специализирующийся на поимке маньяков и убийц, расследует загадочное исчезновение девушки в альпийском городке, но оказывается в ловушке сам. Если сначала вам покажется, что все как-то нудно, не спешите разочаровываться — в финале вас ждет три внезапных поворота.

Тебя никогда здесь не было

Тебя никогда здесь не было

Детективная триллер-драма. Джо — бывший военный, однажды он получает заказ вытащить из сети секс-торговли дочь крупного политика и разоблачает масштабный заговор. Жюри Каннского кинофестиваля выдало фильму призы за лучшую мужскую роль, сыгранную Хоакином Фениксом , и лучший сценарий.

Пылающий

Пылающий