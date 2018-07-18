Группа ЧТПЗ пригласила на работу «Белых металлургов», отслуживших в армии

Уволенных в запас солдат встречали родственники, друзья, однокурсники, преподаватели программы «Будущее Белой металлургии», мастера производственного обучения и сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) — наставники от производства.

Ребят пригласили на работу в ПНТЗ. Им предложили места в финишном центре по производству труб нефтяного сортамента, электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32», а также в ремонтно-механических, трубопрокатных и трубоволочильных цехах завода.