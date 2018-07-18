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Группа ЧТПЗ пригласила на работу «Белых металлургов», отслуживших в армии
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Группа ЧТПЗ пригласила на работу «Белых металлургов», отслуживших в армии 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Из армии вернулись 28 выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». В числе отслуживших — Николай Виноградов, ставший призером национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2016 году. Вместе с остальным молодой человек провел год в поселке Горный Щит Свердловской области.
Уволенных в запас солдат встречали родственники, друзья, однокурсники, преподаватели программы «Будущее Белой металлургии», мастера производственного обучения и сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) — наставники от производства.
Ребят пригласили на работу в ПНТЗ. Им предложили места в финишном центре по производству труб нефтяного сортамента, электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32», а также в ремонтно-механических, трубопрокатных и трубоволочильных цехах завода.
«В 2017 году 100% будущих металлургов после завершения службы в подшефной воинской части трудоустроились в компанию, — рассказала директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова. — В рядах вооруженных сил РФ, кроме освоения военных специальностей, ребята изучали техническую литературу и английский язык, готовились к поступлению в высшие учебные заведения. Мы уверены, что большинство выпускников корпоративной образовательной программы, завершивших службу в Горном Щите в 2018 году, продолжат профессиональное развитие в коллективе белых металлургов Группы ЧТПЗ».
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