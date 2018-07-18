Главные разочарования ЧМ-2018

Чемпионат мира — всегда памятное событие для всех причастных. Однако некоторые футболисты, вероятно, хотели бы стереть из памяти выступление на турнире. Вряд ли успехи сборной России сможет записать себе в актив форвард Фёдор Смолов . Несомненно, мечтали о большем Лионель Месси Криштиану Роналду — их национальные команды выбыли задолго до финала, проиграв в первом туре плей-офф. А бразилец Неймар и вовсе превратился в объект для шуток из-за регулярных симуляций.

Фёдор Смолов

Сборная России произвела на чемпионате мира настоящий фурор, но в её составе нашёлся человек, который отыграл домашний турнир намного ниже своих способностей. Перед мундиалем Фёдор Смолов считался главной звездой отечественной команды. Нападающий «Краснодара» неоднократно подчёркивал, что рассматривает первенство планеты как возможность перейти в сильный европейский клуб. Видимо, форвард перегорел психологически и не справился с давлением.

Уже после первого матча с Саудовской Аравией Фёдор сел в запас и в дальнейшем довольствовался не самыми яркими выходами на замену.

Сильнее всего Смолов разочаровал болельщиков в послематчевой серии пенальти с Хорватией . Фёдор взялся бить первым и отправил мяч прямо в тот угол, куда упал вратарь соперника. Россия проиграла и вылетела с турнира, а Смолов в полном одиночестве ещё долго сидел в центре поля.

Лионель Месси

Чемпионат мира в России рассматривался многими как последняя возможность завоевать трофей для двух главных звёзд футбола — Месси и Криштиану Роналду. На следующий мундиаль в Катар игроки вряд ли поедут в силу возраста.

В результате оба упустили очередной шанс стать чемпионами мира. И португалец, и аргентинец вынуждены были отправиться домой уже после первой стадии плей-офф. Если Роналду запомнился хотя бы хет-триком в матче с Испанией , то Месси в целом турнир провалил.

На групповом этапе пятикратный обладатель «Золотого мяча» вовсе был незаметен, если не считать гол в ворота Нигерии . К тому же его обвиняли в отстранении от руководства командой главного тренера Хорхе Сампаоли — якобы Месси сам определял стартовый состав и включал в него своих друзей.

Ярко сверкнул Лионель лишь в матче 1/8 финала с Францией , в котором отметился двумя результативными передачами, но Аргентина всё равно проиграла.

Криштиану Роналду

Чемпионат мира Роналду начал так, что многие готовы были тут же отдать ему шестой «Золотой мяч». Хет-триком в стартовой игре мундиаля с Испанией португалец продемонстрировал всю серьёзность своих намерений в России. Вдобавок в следующем матче Криштиану принёс своей сборной победу над Марокко

Однако уже в игре с Ираном футболист не реализовал пенальти, а отметился разве что грязным ударом локтём в лицо сопернику, за который получил только жёлтую карточку.

Наконец, матч 1/8 финала с Уругваем оказался для Роналду точкой падения на турнире. Он демонстрировал фотографам мощные мышцы на ногах, неточно бил со стандартов, ругался на партнёров и помогал травмированному Эдинсону Кавани покинуть поле, но был абсолютно бесполезен для своей команды. Португалия проиграла, а Роналду отправился домой в один день с Месси.

Неймар

Попадание Неймара в символическую сборную турнира вызвало у болельщиков немало вопросов, ведь бразилец запомнился скорее не голами, а постоянными симуляциями и нелепой причёской, которую высмеял Эрик Кантона.

Все ждали, что Неймар поведёт сборную Бразилии к победе, однако нападающий ПСЖ был больше озабочен персональными наградами. Картина, которая повторялась в каждом матче пентакампеонов: Неймар часто брал мяч и пускался в обводку на любимом фланге, полностью игнорируя партнёров.

Если Неймар в России отметился хотя бы двумя голами, главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски покинул чемпионат без забитых мячей. При этом нападающий «Баварии» с 16 точными ударами стал лучшим бомбардиром квалификации в Европе.

В финальной стадии от Роберта ждали повторения успеха, тем более для него этот ЧМ — первый в карьере, но нападающий предстал бледной тенью самого себя.

В каждом из трёх матчей поляков на турнире Левандовски был практически незаметен и редко угрожал воротам соперников, хотя и очень старался. В конце концов у Роберта не выдержали нервы, и он обвинил в собственных неудачах партнёров, которые якобы недостаточно часто «снабжали» его мячом.

Сборная Германии впервые в истории не сумела пробиться в плей-офф мундиаля, да ещё и находясь в статусе действующего чемпиона. В этом велика «заслуга» главного тренера команды Йоахима Лёва, который, кажется, весь турнир продолжал жить иллюзиями предыдущих успехов.

Перед началом мундиаля немцы демонстрировали невразумительные результаты в товарищеских матчах, но Лёв успокаивал болельщиков и объяснял, что его подопечные наберут оптимальную форму чуть позже.

В первом же туре Бундестим сенсационно уступила Мексике . Главный тренер призывал не делать из этого поражения трагедии. В следующей встрече немцы с огромным трудом, но всё же обыграли Швецию . Казалось, чемпионы начинают приходить в себя. Однако последний матч группового этапа расставил всё по своим местам. Германия умудрилась уступить Южной Корее при крайне блёклой игре и бесславно отправилась домой. Лёву же не оставалось ничего иного, кроме как взять всю ответственность на себя.

В частности, одним из спорных стало решение Лёва вернуть в основу сборной пропустившего почти год из-за травмы Мануэля Нойера. Конечно, вратарь «Баварии» — знаковая фигура для национальной команды, но в обойме находился голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, отлично выступавший на Кубке конфедераций.

В результате Лёв сделал ставку на Нойера, и Мануэль в матчах ЧМ выглядел не лучшим образом. В первой же игре он не сумел спасти свою команду после удара мексиканца Ирвина Лосано . В матче со Швецией вратарь сборной Германии тоже сыграл не идеально. Наконец, в игре с Южной Корей, когда немцы пропустили в добавленное время, Мануэль помчался на чужую половину поля, потерял мяч и стал соавтором второго гола азиатов.

Давид де Хеа Но больше всех из вратарей разочаровал, конечно, голкипер сборной Испании Давид де Хеа.

«Красная фурия» в целом провалила турнир, а страж ворот « Манчестер Юнайтед » стал одним из антигероев команды. Чемпионат начался для него с трёх пропущенных мячей от Роналду. Один из них голкипер фактически самостоятельно забросил в сетку после не слишком удачного удара португальца прямо ему в руки.

В оставшихся матчах де Хеа тоже не оправдал надежд: пропустил два мяча от сборной Марокко и проиграл Игорю Акинфееву послематчевую серию пенальти в 1/8 финала.

Правда, в игре с Ираном испанский страж ворот мячей не пропустил, совершив один сейв. Характерно, что он остался для Давида единственным на мундиале — все остальные удары в створ его ворот стали результативными. Поэтому на ЧМ в России вопрос, кто лучший голкипер мира — де Хеа или Тибо Куртуа, — даже не стоял.