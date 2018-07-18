Госдума ужесточила ответственность за азартные игры

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в закон о наказании за проведение незаконных лотерей и организацию азартных игр. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отныне за организацию азартных игр без лицензии правонарушителей будут наказывать штрафами в размере до 500 тысяч рублей, либо работами до 240 часов. Максимальной санкцией за нарушение станет ограничение свободы сроком до четырех лет, либо лишение свободы до двух лет.

Также нижняя палата парламента установила административную ответственность за продажу лотерейных билетов несовершеннолетним. За подобное нарушение будет грозить штраф до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 20 до 40 тысяч рублей.