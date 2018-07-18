Посол РФ в Финляндии: планируем замену высланного из Хельсинки дипломата

— Финляндия в марте присоединилась к решению ряда стран о высылке российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипалей. Планируется ли замена высланного сотрудника посольства РФ в Хельсинки?

— Замена, безусловно, планируется. Штатное расписание посольства осталось без изменений, соответствующий сотрудник нам необходим для нормального функционирования загранучреждения. Оформление в загранкомандировку занимает определенное время, но рассчитываем, что скоро замена заедет в Хельсинки и приступит к исполнению своих обязанностей.

— На саммите НАТО в Брюсселе был подписан документ о начале переговоров о вступлении Македонии в Североатлантический альянс. По вашему мнению, возможно ли, что и Финляндия заявит о намерении присоединиться к НАТО?

— Каждая страна самостоятельно определяет свою политику безопасности. В настоящее время государственное руководство Финляндии не видит необходимости вступления страны в НАТО. Линия президента Саули Ниинистё на сохранение политики неучастия в военных союзах поддерживается подавляющим большинством финского населения. На сегодняшний день за членство Финляндии в НАТО выступает не более 20% финнов. Эта цифра говорит сама за себя. При этом мы не видим признаков того, что в обозримой перспективе ситуация может измениться.

Со своей стороны, мы ценим финскую политику военного неприсоединения, считаем ее важным фактором сохранения стабильности и обеспечения безопасности на севере Европы.

— На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп заявил о зависимости Германии от газопровода «Северный поток — 2». Могут ли высказывания американского президента как-то повлиять на позицию других стран, давших разрешение на строительство инфраструктуры проекта на своей территории, в частности, Финляндию? Существует ли вероятность, что страны, участвующие в проекте, предпримут усилия, чтобы убедить Данию изменить свою позицию и ускорить выдачу разрешения?

— Финляндия, как известно, выдала все необходимые разрешения на проведение работ по прокладке газопровода «Северный поток — 2» в финляндской экономической зоне. Тем самым был подтвержден неоднократно озвученный ранее деполитизированный подход наших финских партнеров к данному проекту как к исключительно коммерческому с учетом тщательного анализа возможного воздействия в ходе строительства и последующей эксплуатации СП-2 на окружающую среду. Невозможно себе представить, чтобы Финляндия, неукоснительно придерживающаяся принципов правого государства, отозвала уже выданные разрешения под воздействием конъюнктурных политизированных факторов.

Влияние же на Данию оказывается без каких-либо дополнительных усилий уже только тем, что все другие государства, по территории которых пройдет газопровод, выдали необходимые разрешения. Вопрос в том, насколько долго датчане захотят оставаться в абсолютном одиночестве. Но даже если и захотят, это не критично. Существуют альтернативные маршруты прокладки СП-2, которые не зависят от воли Копенгагена

— В регулярно публикуемых рейтингах инноваций Россия обычно занимает места не выше 30-го, в то время как Финляндия традиционно входит в первую пятерку, даже тройку. Не планируется ли развивать сотрудничество между странами в технической сфере, которое позволило бы повысить технологический уровень РФ? Возможно ли, на ваш взгляд, создание в ближайшей перспективе совместных российско-финляндских промышленных предприятий или научно-исследовательских центров?

— В рамках российско-финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству приоритетное внимание уже давно уделяется развитию взаимодействия наших стран в высокотехнологичной и инновационной сферах. На межправительственном уровне контролируется реализация постоянно обновляемого перечня конкретных крупных высокотехнологичных проектов (около полутора десятков) в таких областях как энергетика, судостроение, химическая промышленность, производство современного медицинского оборудования, строительство новых производственно-логистических центров и биомедицинских кластеров.

В соответствии с Соглашением между российским Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и финским Агентством ТЕКЕС о сотрудничестве в области развития технологических инноваций на регулярной основе проводятся совместные конкурсы грантовой поддержки малых инновационных компаний.

Санкт-Петербурге, Самаре, Томске и Финский инкубатор инновационных идей «Стартап Сауна» в тесном сотрудничестве с инновационным фондом «Сколково» с успехом проводит отбор перспективных технологических проектов в различных городах России. В ходе выездных мероприятий, которые уже состоялись в Москве Казани , представители многих малых и средних предприятий, работающих в таких направлениях, как электроника, «зеленые» технологии, интернет-сервисы, услуги в области IT, маркетинг и реклама, безопасность, программное обеспечение, телекоммуникации, приобрели опыт взаимодействия с финскими коллегами, необходимые для дальнейшей успешной работы человеческие и профессиональные контакты.

— По данным Пограничной охраны Финляндии количество пересечений российско-финляндской границы за пять лет сократилось на треть. С чем это связано? Существуют ли перспективы интенсификации турпотока?

— Сокращение турпотока было связано, прежде всего, с экономическим кризисом и колебаниями валютных курсов. В последнее же время динамика в сфере туристических обменов меняется. По данным Росстата, по итогам 2017 года Финляндия вошла в первую пятерку стран по количеству въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию. Среди россиян финское туристическое направление занимает третье место. В целом количество поездок наших сограждан в Финляндию в прошлом году выросло на 15,2%, а количество ночевок — на 18%, составив почти 822 тысячи. По этому показателю россияне сохраняют в Финляндии первое место среди всех иностранных туристов.

— Почему, на ваш взгляд, для проведения саммита Россия — США был выбран именно Хельсинки? Столица Финляндии стала местом подписания одного из прорывных документов времен холодной войны — Хельсинкского акта. Был ли это расчет на аналогичный результат в деле повышения взаимного доверия?

Билл Клинтон. — Финляндия, проводящая политику неучастия в военных блоках, традиционно играла видную роль в качестве площадки для крупных международных событий. Вы напомнили о Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписании в Хельсинки его заключительного акта в 1975 году. В финской столице прошел и саммит ОБСЕ в 1992-м, и ряд встреч между лидерами СССР, а затем России и США. В 1990 году здесь встречались Михаил Горбачев Джордж Буш — старший, в 1997 году — Борис Ельцин

Так что у Финляндии имеются давние традиции организации важных международных форумов, включая встречи на высшем уровне лидеров России и США.

Беседовал Андрей Берец