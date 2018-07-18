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Госдума отказалась вводить штрафы до 300 тыс. руб. за оскорбление чувств ветеранов ВОВ
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Госдума отказалась вводить штрафы до 300 тыс. руб. за оскорбление чувств ветеранов ВОВ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за оскорбление чувств ветеранов Великой Отечественной войны.
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в 2016 г. Сергеем Обуховым во время исполнения им полномочий депутата Госдумы от КПРФ.
Законопроектом предлагалось за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств ветеранов ВОВ путем умышленного искажения информации о войне, установить наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. Аналогичную ответственность предлагалось ввести за унижение или умаление подвига военнослужащих Вооруженных сил СССР.
Также проектом закона предусматривался штраф в размере до 1 млн руб. за демонтаж, уничтожение или повреждение памятников ВОВ, в том числе не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Автор инициативы предлагал установить повышенную ответственность в виде штрафа в размере до 3 млн руб. за совершение перечисленных деяний 9 мая — в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В заключении ответственного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству говорится, что в настоящее время Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
«Также представленной редакцией законопроекта не учитывается, что действующая ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» УК РФ уже охватывает действия связанные с распространением ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично», — отмечается в документе.
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