«Ласточка» не смогла справиться с большим потоком пассажиров 

Как сообщают «Невские новости», в минувшую среду, 18 июля, на Северном вокзале, что находится в Калининграде, машинист электропоезда отказывался ехать. Причиной этому послужило то, что транспортное средство, следовавшее в Светлогорск, было сильно переполнено пассажирами. По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 10:30 утра, когда местные жители, желающие отправиться в поездку, не влезли в вагоны. Несмотря на нехватку мест, в кассах калининградской железнодорожной компании продолжалась продажа билетов на «Ласточку». Подобные инциденты происходили и на других станциях, где останавливался электропоезд. Из-за значительной переполненности транспортного средства машинист потребовал освободить электропоезд. Из-за этого сотруднику КЖД даже пришлось остановиться и продолжить движение только после того, как десятки людей вышли из вагонов. Такая ситуация, по словам руководства, наблюдается довольно часто летом. При этом такая востребованность присутствует только в определенное время, а в остальное — электропоезда отправляются почти пустыми. В связи с этим, представитель КЖД порекомендовал калининградцам продумывать свою поездку заранее. «Изменить каким-то образом расписание, чтобы ехали две электрички одновременно, невозможно технологически. Рекомендация такая, чтобы люди, собираясь на побережье, продумывали логистику заранее — так же, как делают это по пути на работу в час пик», — отметилначальник отдела корпоративных коммуникаций железной дороги Александр Першин.
Фото: «ФедералПресс».