Армавирец утонул в свой день рождения в реке Уруп

17 июля, купаясь в реке недалеко от железнодорожного моста, труп обнаружили ребята. Они сообщили о находке взрослым.

На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи, полиции и следователи.

Как позже выяснилось, в реке утонул мужчина 59 лет. 15 июля он отправился на берег отметить свой день рождения с друзьями, а потом решил искупаться.

Когда он вечером не вернулся домой, близкие подняли тревогу и обратились в полицию.

По рассказам очевидцев, на берегу нашлик аккуратно сложенные вещи погибшего,

«На теле погибшего не было следов насильственной смерти. Вероятнее всего, он захлебнулся и утонул», — сообщает gorodarmavir.ru, со ссылкой на правоохранительных органах

Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники следственного комитета