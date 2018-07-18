Армавирец утонул в свой день рождения в реке Уруп 

17 июля, купаясь в реке недалеко от железнодорожного моста, труп обнаружили ребята. Они сообщили о находке взрослым.
На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи, полиции и следователи.
Как позже выяснилось, в реке утонул мужчина 59 лет. 15 июля он отправился на берег отметить свой день рождения с друзьями, а потом решил искупаться.
Когда он вечером не вернулся домой, близкие подняли тревогу и обратились в полицию.
По рассказам очевидцев, на берегу нашлик аккуратно сложенные вещи погибшего,
«На теле погибшего не было следов насильственной смерти. Вероятнее всего, он захлебнулся и утонул», — сообщает gorodarmavir.ru, со ссылкой на правоохранительных органах.
Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники следственного комитета.
Напомним, спасатели обнаружили в море в Адлере тело 19-летнего проводника из Красноярска, которое искали почти 3 суток.