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Законопроект о товарных агрегаторах прошел II чтение
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Законопроект о товарных агрегаторах прошел II чтение 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Госдума приняла во втором чтении законопроект об интернет-агрегаторах и ответственности их владельцев за предоставляемую информацию о товарах и услугах, сообщает «РИА Новости».
Документ обязывает владельцев агрегаторов предоставлять потребителям информацию о себе и продавце товаров и услуг, а также следить за произошедшими в ней изменениями. Агрегаторам придется возвращать деньги, если товар не доставлен, услуга не оказана в срок и если одновременно с этим потребитель направил продавцу уведомление об отказе от покупки.
Кроме того, агрегатор компенсирует ущерб из-за предоставления заведомо недостоверной информации о товаре или продавце, на основании которой был заключен договор с потребителем.
Сейчас деятельность интернет-агрегаторов не продающих самостоятельно товары или услуги, но получающих за них оплату, законодательно не урегулирована, поэтому они не несут ответственность за соблюдение прав потребителей.
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