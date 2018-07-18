Законопроект о товарных агрегаторах прошел II чтение

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об интернет-агрегаторах и ответственности их владельцев за предоставляемую информацию о товарах и услугах, сообщает «РИА Новости»

Документ обязывает владельцев агрегаторов предоставлять потребителям информацию о себе и продавце товаров и услуг, а также следить за произошедшими в ней изменениями. Агрегаторам придется возвращать деньги, если товар не доставлен, услуга не оказана в срок и если одновременно с этим потребитель направил продавцу уведомление об отказе от покупки.

Кроме того, агрегатор компенсирует ущерб из-за предоставления заведомо недостоверной информации о товаре или продавце, на основании которой был заключен договор с потребителем.

Сейчас деятельность интернет-агрегаторов не продающих самостоятельно товары или услуги, но получающих за них оплату, законодательно не урегулирована, поэтому они не несут ответственность за соблюдение прав потребителей.