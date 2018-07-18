Как включить или отключить скрытые функции в Windows 10

Не многие знают, что по умолчанию система не полностью предоставляет свои возможности пользователю. Зачастую это связано с защитой от некомпетентных действий неопытных пользователей. Но есть и возможности, которые Microsoft намеренно скрывает.

Например, оказывается есть возможность удалить из системы браузер Internet Explorer 11. Почему бы это не сделать, если вы все равно не планируете им пользоваться?

Нажмите кнопку пуск левой кнопкой Windows и введите «компонент». В появившемся списке выберите «Включение или отключение компонентов Windows». Появится окно программы «Компоненты Windows».

Установив или сняв галочку напротив соответствующего пункта, можно включить или отключить Internet Explorer 11, а также дополнительные функции.

Читайте также: Настройка энергопотребления Windows 10 в зависимости от режима работы

Подключение и настройка второго монитора в Windows 10 Фото: компании-производители