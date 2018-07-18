Адвокат решил оспорить в КС закон о размере пенсий для депутатов

Мосгорсуд 18 июля узаконил решение Мещанского суда столицы, который почти год назад отклонил иск адвоката Юрия Качана и разрешил Минтруду не объяснять, на каком основании депутаты Госдумы , в отличие от обычных граждан, получают огромные надбавки к пенсиям. Юрист заявил, что так дело не оставит и дойдет до Конституционного суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Юрия Качана на решение Мещанского суда столицы от 31 июля 2017 года состоялось почти через год после вынесения судебного акта. «7 августа 2018 года после вынесения решения я подал апелляционную жалобу в электронном виде через систему ГАС „Правосудие“, но судья сдала дело в канцелярию с решением, которое якобы вступило в силу», — рассказал юрист.

По его словам, это выяснилось только в октябре, когда он стал интересоваться, когда его жалобу назначат к слушанию в Мосгорсуде. Только после этого в Мещанском суде нашли документ. Юристу обещали назначить заседание «в ближайшее время», но сделали это только через десять месяцев.

По данным истца, сейчас ежемесячная надбавка депутата Госдумы или члена Совета Федерации , если он отработал в этой должности от года до трех лет, составляет 55% от пенсии, свыше трех лет — 75%. По данным Юрия Качана, в начале 2017 года только доплаты к пенсиям народных избранников составляли около 90 тысяч рублей в месяц, а после повышения зарплаты до 800 тысяч рублей в месяц выплаты составляют гораздо больше.

На процессе в суде первой инстанции присутствовала лишь представитель министра труда и правительства РФ. Она просила иск отклонить, утверждая, что на все вопросы истцу дали ответы «в рамках полномочий Минтруда». При этом юрист ответчиков апеллировала к тому, что пенсионное обеспечение депутатов установлено федеральным законом № 3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 года.

В итоге иск был отклонен. Но адвокат не смирился с исходом, посчитав, что его дело рассмотрели формально. В апелляции он требовал отменить принятое решение, но тщетно: судьи Мосгорсуда оставили его без изменения, а апелляционную жалобу истца — без удовлетворения. И на этот раз представители администрации президента проигнорировали процесс.

По мнению Качана, слушание в Мосгорсуде прошло с нарушением закона. Так, по словам заявителя, судьи даже не поинтересовались, доверяет ли он составу суда, и не рассмотрели его ходатайства об исследовании доказательств по делу.

Адвокат заявил, что, несмотря на проигрыш, он не намерен останавливаться. Качан планирует обжаловать пункты федерального закона, касающиеся пенсионного обеспечения депутатов Госдумы и членов Совета Федерации (вышеупомянутый ФЗ № 3 от 8 мая 1994 года) в Конституционном суде. «Я попрошу КС признать их неконституционными», — сказал адвокат.