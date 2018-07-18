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Японские военные показали мускулы: необычный конкурс красоты прошел в Токио
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Японские военные показали мускулы: необычный конкурс красоты прошел в Токио 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Конкурс красоты среди служащих Сил самообороны Японии (так называются вооруженные силы страны) прошел в Токио. Победителем стал сержант Мицуеси Мори.
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