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КНДР требует от США отказаться от враждебности, заявил российский посол
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КНДР требует от США отказаться от враждебности, заявил российский посол 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. КНДР требует от США гарантий не безопасности, а отказа от враждебности, что включает широкий набор требований, заявил РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Если внимательно читать официальные заявления северокорейской стороны — МИД КНДР, Центрального телеграфного агентства Кореи, других ведомств и организаций, — в них подчеркивается, что стране нужны не гарантии безопасности, а гарантии отказа США от враждебности по отношению к Пхеньяну. Это гораздо более широкое понятие, чем просто гарантии безопасности", — заявил дипломат.
"Сейчас, как считают наши северокорейские коллеги, гарантии безопасности обеспечивает Корейская народная армия, обладающая, как они заявляют, мощным потенциалом ядерного сдерживания. Поэтому они ставят вопрос в первую очередь о гарантиях отказа США от враждебности. Что в Пхеньяне имеют в виду? Если ориентироваться на публикации в корейской прессе, то получается широкий набор требований, в котором военная безопасность — только одно из условий", — добавил он.
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