КНДР требует от США отказаться от враждебности, заявил российский посол

"Если внимательно читать официальные заявления северокорейской стороны — МИД КНДР, Центрального телеграфного агентства Кореи , других ведомств и организаций, — в них подчеркивается, что стране нужны не гарантии безопасности, а гарантии отказа США от враждебности по отношению к Пхеньяну. Это гораздо более широкое понятие, чем просто гарантии безопасности", — заявил дипломат.

"Сейчас, как считают наши северокорейские коллеги, гарантии безопасности обеспечивает Корейская народная армия, обладающая, как они заявляют, мощным потенциалом ядерного сдерживания. Поэтому они ставят вопрос в первую очередь о гарантиях отказа США от враждебности. Что в Пхеньяне имеют в виду? Если ориентироваться на публикации в корейской прессе, то получается широкий набор требований, в котором военная безопасность — только одно из условий", — добавил он.