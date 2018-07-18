Качели починили на детской площадке в Коптеве по просьбе жителей 

На Большой Академической, 4, сотрудники коммунальных служб провели ремонт детских качелей. Ранее одна из жительниц района через портал «Наш город» сообщила, что основание малой архитектурной формы повреждено.
Официальный ответ в установленный срок предоставил заявительнице глава управы района Коптево Юрий Сугаков.
«Проведены работы по ремонту основания качелей. Травмоопасность устранена», — говорится в сообщении за подписью Сугакова.
Воспользоваться сервисом «Наш город» может любой житель столицы — для этого нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)