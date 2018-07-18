Thom Browne оденут футболистов из клуба Barcelona 

Каталонский футбольный клуб Barcelona объявил о сотрудничестве с брендом Thom Browne. Теперь дизайнер Том Браун будет обеспечивать футболистов форменными костюмами для официальных мероприятий Лиги чемпионов и Чемпионата Испании по футболу в течение трех лет, начиная со следующего сезона. Дизайнер называет членов клуба «лучшими спортсменами в мире» и надеется, что новая официальная одежда придаст им уверенности вне поля.
Недавно Thom Browne выпустили капсульную коллекцию, посвященную американской спортивной форме.