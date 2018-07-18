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Thom Browne оденут футболистов из клуба Barcelona
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Thom Browne оденут футболистов из клуба Barcelona 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Каталонский футбольный клуб Barcelona объявил о сотрудничестве с брендом Thom Browne. Теперь дизайнер Том Браун будет обеспечивать футболистов форменными костюмами для официальных мероприятий Лиги чемпионов и Чемпионата Испании по футболу в течение трех лет, начиная со следующего сезона. Дизайнер называет членов клуба «лучшими спортсменами в мире» и надеется, что новая официальная одежда придаст им уверенности вне поля.
Недавно Thom Browne выпустили капсульную коллекцию, посвященную американской спортивной форме.
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