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«Инсайдеры» показали, как готовят бургеры в уличной палатке Воронежа
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«Инсайдеры» показали, как готовят бургеры в уличной палатке Воронежа 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В эфир телеканала «Пятница» вышел очередной сюжет программы «Инсайдеры» — на этот раз ведущие проникли в сферу услуг Воронежа.
Суть программы в том, чтобы узнать, как выглядят сферы услуг изнутри. Ведущие устраиваются на работу в кафе, торговые центры, на завод и под видом стажеров изучают, что скрывается от глаз потребителей. В очередном выпуске «Инсайдеры» побывали в Воронеже и узнали, как готовят бургеры в популярной уличной палатке, как стирают постельное белье для гостиниц и детских садов в прачечной и как производят соусы и соки на местном заводе.
Так «инсайдер» Илья устроился на работу в уличную палатку, где торгуют бургерами. Ему сразу бросилось в глаза то, что в заведении нет водопровода, что противоречит нормам. Срок годности десертов проверяют следующим образом: «Открываешь, смотришь, пахнет нормально — продаешь». Но больше всего Илью возмутил процесс приготовления бургера.
«Котлеты, поджаренные на грязном гриле, засохший лаваш и заплесневелый сыр — вот из чего на моих глазах сделали бургер», — рассказывает «инсайдер».
Не лучшим образом обстоят дела и со стиркой белья в воронежских прачечных. Чистое постельное белье могут вывалять на грязном полу при глажке или умело замаскировать пятна. А на заводе соусов и соков, где побывала Сабина, всю продукцию готовят из сомнительных «порошков».
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