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В Махачкале вынесли приговор заказчику убийства и его исполнителю
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В Махачкале вынесли приговор заказчику убийства и его исполнителю 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
В Махачкале вынесли приговор заказчику убийства и его исполнителюМахачкалинка заказала убийство женщины, ставшей очевидцем того, как первая незаконно завладела ювелирными золотыми изделиями на общую сумму 895 тысяч рублей.
После того, как мошенница украла украшения в 2016 году, она предложила своему знакомому за 150 тысяч рублей совершить убийство женщины (свидетельницы).
Мужчина в том же году в поселке Новый Кяхулай напал на очевидца, причинив ей многочисленные колото-резаные раны, предположив, что женщина от полученных ран умерла, скрылся с места преступления, но женщину удалось спасти.
Оба злоумышленника — заказчица и исполнитель — признаны Ленинским районным судом Махачкалы виновными в мошенничестве и в покушении на убийство по найму. Обвиняемым назначили 9 и 8 лет лишения свободы.
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