В Махачкале вынесли приговор заказчику убийства и его исполнителю

Махачкале вынесли приговор заказчику убийства и его исполнителюМахачкалинка заказала убийство женщины, ставшей очевидцем того, как первая незаконно завладела ювелирными золотыми изделиями на общую сумму 895 тысяч рублей.

После того, как мошенница украла украшения в 2016 году, она предложила своему знакомому за 150 тысяч рублей совершить убийство женщины (свидетельницы).

Мужчина в том же году в поселке Новый Кяхулай напал на очевидца, причинив ей многочисленные колото-резаные раны, предположив, что женщина от полученных ран умерла, скрылся с места преступления, но женщину удалось спасти.

Оба злоумышленника — заказчица и исполнитель — признаны Ленинским районным судом Махачкалы виновными в мошенничестве и в покушении на убийство по найму. Обвиняемым назначили 9 и 8 лет лишения свободы.