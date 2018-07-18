Рязанские пожарные спасли от огня недострой и жилой частный дом

Во вторник, 17 июля, пожарные подразделения ГПС ликвидировали пожары в Клепиковском и Захаровском районах и пожар на территории города Рязани . Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального Управления МЧС.

Около 8 часов утра произошел пожар в рязанском общежитии на улице Касимовское шоссе. В девятиэтажном здании огнем повреждена комната площадью 9 кв. метров.

Спустя пару часов, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в райцентре Клепиковского района. По информации спасателей, инцидент имел место на улице Молодежной, где сгорела деревянная мансарда жилого дома.

В Захаровском районе в селе Альяшево около трех часов дня загорелось недостроенное здание кирпичного дома. В результате пожара от огня пострадала кровля.

МЧС сообщили, что на пожарах никто не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

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