Ещё
Рязанские пожарные спасли от огня недострой и жилой частный дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рязанские пожарные спасли от огня недострой и жилой частный дом 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
Во вторник, 17 июля, пожарные подразделения ГПС ликвидировали пожары в Клепиковском и Захаровском районах и пожар на территории города Рязани. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального Управления МЧС.
Около 8 часов утра произошел пожар в рязанском общежитии на улице Касимовское шоссе. В девятиэтажном здании огнем повреждена комната площадью 9 кв. метров.
Спустя пару часов, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в райцентре Клепиковского района. По информации спасателей, инцидент имел место на улице Молодежной, где сгорела деревянная мансарда жилого дома.
В Захаровском районе в селе Альяшево около трех часов дня загорелось недостроенное здание кирпичного дома. В результате пожара от огня пострадала кровля.
В МЧС сообщили, что на пожарах никто не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
Фото: pixabay.com
Новости Рязани: последние новости
В Рязани пьяный пассажир зарезал водителя такси Рязанский СК выясняет причины гибели подростка в Милославском районе Рязанский СК проверит информацию о пьяном дебошире в Поликлинике №2
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии354
У Крымского моста появится конкурент78
В Москве введен план «Перехват»27
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение