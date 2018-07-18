Селекционная отрасль Башкортостана должна получить второе дыхание

Такое заявление сделал Глава республики во время рабочей поездки в Чишминский район. Там Рустэм Хамитов посетил селекционный центр, где выводят новые сорта сельскохозяйственных культур и адаптируют привезенные из-за рубежа растения под местный климат. Глава региона ознакомился с тем, как в Башкортостане наука принимает участие в сельхозкооперации и как совместная работа ученых и аграриев значительно повышает эффективность башкирского АПК.

Глубокие, в несколько сантиметров трещины в земле и никакой надежды на осадки. Жара в Абзелиловском районе стоит больше месяца. Из-за этого Сергей Гусев не рассчитывает на богатый урожай. Особенно такой культуры, как нут. Эти бобовые руководитель хозяйства впервые посеял на 100 гектарах в качестве эксперимента. А на следующий сезон собирался выделить под них больше пашни. Но планы изменились.

Сергей Гусев, руководитель сельхозпредприятия: «По виду он уже см 35-40 должен быть, но здесь сантиметров 15. Нут — среднеазиатская культура, выдерживает засуху, выдерживает жару, но вот видите, что получается».

Селекционеры добавляют: новые для климатических зон региона культуры нужно еще исследовать и советуют аграриям покупать испытанные местной погодой семена, а не заказывать их из-за границы. Выведением новых, устойчивых к холодам, засухе и вредителям растений в Чишминском селекционном центре занимаются больше века. Сейчас исследователи наблюдают за тем, как на опытной пашне приживаются бобовые и масличные культуры, соя, крамбе, люпин, изучают их химический состав. Чтобы внедрять не только в качестве продуктов питания, но и для промышленности.

Анвар Шакирзянов, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель Чишминского селекционного центра: «Например, масло крамбе содержит очень много эруковой кислоты — до 55 процентов. Эта кислота позволяет получить высокотехнологичное масло для авиационной промышленности и так далее».

О своих достижениях специалисты центра рассказали и Рустэму Хамитову. На чишминских полях всего вывели свыше 130 сортов. Озимую рожь с коротким стеблем сорта «Чулпан» выращивают сегодня во всем мире. Глава республики призвал селекционеров учитывать и экономическую целесообразность. Цены на культуры зависят от рынка, меняются от сезона в сезон и ставку нужно делать на наиболее перспективные сорта.

Рустэм Хамитов: «Вот надо думать: или по глубокой переработке ржи надо работать, может быть, какие-то другие варианты использования находить. Но сегодня востребованности нет. И с этим тоже много связано. Поэтому сейчас самые прогрессивные переходят на озимую пшеницу».

Но сами по себе научные разработки без их эффективного внедрения в сельское хозяйство результата не дадут. Поэтому важна набирающая в последнее время в республике серьезные обороты сельхозкооперация. Глава Башкортостана подчеркнул: нужно развивать всю цепочку — от селекции и семеноводства до готовой продукции на прилавке. И эта задача уже реализуется. В частности, этой весной был создан сельхозкооператив «Элитные семена Башкортостана». Он объединил предприятия и фермеров для выращивания и продажи семян селекционных сортов пшеницы, ржи и кормовых трав. Посевной материал аграриям предоставляет селекционный центр Башкирского НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН. Таким образом, научные разработки в сфере АПК находят свое коммерческое применение. А это, в свою очередь, — залог дальнейшего повышения эффективности сельского хозяйства.