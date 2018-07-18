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В Подмосковье отремонтировали более 750 километров ЛЭП с начала года
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В Подмосковье отремонтировали более 750 километров ЛЭП с начала года 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ремонтные работы с начала года проведены на более чем 750 километрах линий электропередачи в Подмосковье, сообщает правительство Московской области.
По данным властей, за первую половину года в Подмосковье отремонтировано свыше 750 километров линий электропередачи различного класса напряжения. Работы выполняются в рамках ремонтных и инвестиционных программ ключевых электросетевых организаций, работающих в Московской области.
Всего на 2018 год запланировано отремонтировать около 1,2 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи.
"Модернизация линий электропередачи позволяет увеличивать их пропускную способность, улучшать надежность электроснабжения существующих потребителей, а также создать условия для подключения новых потребителей. Кроме того, в ходе выполнения ремонтных работ на ЛЭП большое внимание уделяется повышению энергоэффективности и снижению уровня потерь электроэнергии", — сказал зампред правительства Подмосковья Дмитрий Пестов, слова которого приводятся в сообщении.
Работы выполняются в соответствии с графиками, отметили подмосковные власти.
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