В Подмосковье отремонтировали более 750 километров ЛЭП с начала года

По данным властей, за первую половину года в Подмосковье отремонтировано свыше 750 километров линий электропередачи различного класса напряжения. Работы выполняются в рамках ремонтных и инвестиционных программ ключевых электросетевых организаций, работающих в Московской области.

Всего на 2018 год запланировано отремонтировать около 1,2 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

"Модернизация линий электропередачи позволяет увеличивать их пропускную способность, улучшать надежность электроснабжения существующих потребителей, а также создать условия для подключения новых потребителей. Кроме того, в ходе выполнения ремонтных работ на ЛЭП большое внимание уделяется повышению энергоэффективности и снижению уровня потерь электроэнергии", — сказал зампред правительства Подмосковья Дмитрий Пестов , слова которого приводятся в сообщении.

Работы выполняются в соответствии с графиками, отметили подмосковные власти.