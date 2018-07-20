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В Петербурге утонули 17 человек с начала купального сезона
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В Петербурге утонули 17 человек с начала купального сезона 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Санкт-Петербург, 20 июля. С начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули 17 человек. Об этом сообщил глава центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Петербургу Александр Радько.
По словам Радько, причины трагедий еще не до конца установлены, но есть и криминальные случаи.
«Понятно, что в этом числе люди, которые оказались в водоемах не по собственному желанию, а попали туда по другому случаю. Та обстановка, которая сложилась, пока контролируемая, но в любой момент может выйти из-под контроля», — заявил глава ГИМС.
С приходом жары петербуржцы массово отправляются купаться, но в Петербурге нет ни одного водоема, где купание разрешено. Однако это не останавливает людей. Также Радько отметил, что почти в 100% случаев утонувшие употребляли алкогольные напитки перед купанием.
Начальник поисково-спасательной службы по Петербургу Юрий Данчук заявил, что в службу поступило 163 вызова, при этом спасатели вызволили из воды 108 человек. Также он отметил, что большинство несчастных случаев происходят во внутренних водоемах.
Особенно опасно купание в Суздальский озерах в Выборгском районе. Там глубина достигает восьми метров, а на дне бьют холодные ключи, что может вызвать судороги и стать причиной утопления.
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