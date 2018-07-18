Общественник из Ирбита объявил «войну» главам МО области

Общественный деятель из Ирбита Алексей Кононов через прокуратуру добился от пятого по счету муниципалитета устранить административный барьер при записи на личный прием к главам МО. Нарушения были выявлены в Ирбите , Нижнем Тагиле, Алапаевске , Асбесте и Нижней Туре, сообщает в среду, 18 июля, «АиФ-Урал»

Речь идет о статье 59 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Общественника возмутило то обстоятельство, когда он пытался записаться на личный прием к главе города Ирбита Геннадию Агафонову по телефону. В администрации города ему ответили, что для записи на прием необходимо прийти лично в мэрию с документом, удостоверяющим личность.

Однако, по словам Алексея Кононова, для многих граждан, в особенности для маломобильных граждан, такое положение невозможно в силу различных обстоятельств. Общественник считает, что таким образом администрации муниципалитетов выставили административный барьер, отстранившись от народа и нарушая конституционные права граждан.

В итоге Алексей Кононов написал жалобу в областную прокуратуру, где после проверки согласились с его мнением и обязали администрацию устранить эти требования. После этого житель Ирбита начал проверять, как работают с гражданами при записи на личный прием в других муниципалитетах Свердловской области . В итоге аналогичные нарушения были обнаружены в администрациях Алапаевска, Асбеста, Нижнего Тагила. Одним из последних городов стала Нижняя Тура, где также требовался паспорт при записи на личный прием и иные нарушения.

Городская прокуратура обязала исправить ситуацию в администрации, пояснив, что паспорт необходим не при записи, а непосредственно при личном приеме у главы города. Кроме того выявились и такие нарушения, как невозможность записаться на прием по телефону или через электронную приемную на официальном сайте администрации города. «Это создает препятствия гражданам для реализации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, предусмотренные ст. 33 Конституции РФ », — говорится в ответе прокурора Нижней Туры Игоря Ишеева.