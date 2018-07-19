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Ксения Бородина выложила фотографии ремонта в своем особняке
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Ксения Бородина выложила фотографии ремонта в своем особняке 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Бородина и ее муж Курбан Омаров приобрели двухэтажный особняк в подмосковном поселке несколько лет назад. Все это время в доме шел ремонт, который, наконец-то, близится к своему финалу.
В особняке три спальни, гостиная, гардеробная, столовая и террасы. Телеведущая рассказала, что этот дом их семья вначале арендовала. Теперь в доме парадная лестница из мрамора, и стены комнат выкрашены в белый цвет.
"Мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать. На осталось чуток, хотя переезд это каждый раз хуже пожара, но тут нам совсем не страшно! Мы так соскучились по дому, так хотим скорее заехать, что уже терпение лопается", — поделилась с подписчиками звезда.
Фото: ї instagram.com/borodylia
Она также рассказала, что в начале ремонта столкнулась с недобросовестными рабочими, но проблему удалось уладить.
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