Ещё
Цены на бензин в Северной Корее снизились почти на 50%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на бензин в Северной Корее снизились почти на 50% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Цены на бензин в Северной Корее сократились почти вдвое с конца марта, свидетельствуют рыночные данные, что добавляет подозрений по поводу того, что топливо поступает в КНДР из Китая и других мест в обход санкций ООН.
Совет Безопасности ООН в декабре принял резолюцию по запрещению почти 90% экспорта нефтепродуктов в Северную Корею из-за ядерной программы в стране.
Но поскольку северокорейский лидер Ким Чен Ын продвинулся в направлении улучшения отношений с Соединенными Штатами, Китаем и Южной Кореей, возникли опасения, что политика «максимального давления» посредством санкций и изоляции теряет свою силу.
Бензин продавался частным дилерам в столице Пхеньяне примерно за $1,24 за кг, снизившись на 33% с $1,86 за кг 5 июня и на 44% от пикового значения в этом году в $2,42 за кг 27 марта, согласно анализу данных сайта Daily NK. Цены на дизельное топливо составляют $0,85 за кг, что примерно на 17% меньше, чем в марте.
Веб-сайт управляется северокорейскими перебежчиками, которые собирают информацию через телефонные звонки с торговцами на Севере.
По словам работников сайта, после встреч Кима с лидерами других стран увеличился приток топлива из-за границы, особенно это касается Китая.
Ким впервые посетил Китай, чтобы встретиться с главой КНР Си Цзиньпином в марте, и они провели еще два саммита в мае и июне.
На прошлой неделе государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Северную Корею в «незаконном контрабанде нефтепродуктов в страну на уровне, превышающем квоты», установленном Организацией Объединенных Наций.
Вести Экономика: последние новости
Маас: угрозы не заставят ЕС подчиниться Вашингтону Глава JP Morgan посоветовал Трампу объявить ЧП в инфраструктуре США Россия поставила Армении вооружения на $200 млн
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост368
Россия стянула военную технику к западным рубежам61
Россиян лишат желания иметь валюту152
Умер советник Путина35
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой17
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение