Цены на бензин в Северной Корее снизились почти на 50%

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». Цены на бензин в Северной Корее сократились почти вдвое с конца марта, свидетельствуют рыночные данные, что добавляет подозрений по поводу того, что топливо поступает в КНДР из Китая и других мест в обход санкций ООН

Совет Безопасности ООН в декабре принял резолюцию по запрещению почти 90% экспорта нефтепродуктов в Северную Корею из-за ядерной программы в стране.

Но поскольку северокорейский лидер Ким Чен Ын продвинулся в направлении улучшения отношений с Соединенными Штатами , Китаем и Южной Кореей, возникли опасения, что политика «максимального давления» посредством санкций и изоляции теряет свою силу.

Бензин продавался частным дилерам в столице Пхеньяне примерно за $1,24 за кг, снизившись на 33% с $1,86 за кг 5 июня и на 44% от пикового значения в этом году в $2,42 за кг 27 марта, согласно анализу данных сайта Daily NK. Цены на дизельное топливо составляют $0,85 за кг, что примерно на 17% меньше, чем в марте.

Веб-сайт управляется северокорейскими перебежчиками, которые собирают информацию через телефонные звонки с торговцами на Севере.

По словам работников сайта, после встреч Кима с лидерами других стран увеличился приток топлива из-за границы, особенно это касается Китая.

Ким впервые посетил Китай, чтобы встретиться с главой КНР Си Цзиньпином в марте, и они провели еще два саммита в мае и июне.

На прошлой неделе государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Северную Корею в «незаконном контрабанде нефтепродуктов в страну на уровне, превышающем квоты», установленном Организацией Объединенных Наций.