Курск. Обвинитель сомневается, что Зубков не в состоянии посетить суд

Прокурор считает, что ранее занимаемая должность генерала может повлиять на решение фельдшера, подписавшего заключение о плохом самочувствии обвиняемого

Сегодня в 10.00 в Ленинском райсуде должны были рассмотреть уголовное дело по обвинению бывшего замгубернатора Василия Зубкова в получении взятки в особо крупном размере. Однако, как и неделю назад, главный фигурант не появился на заседании. Причина та же — неудовлетворительное состояние здоровья. Справку об этом выдал фельдшер СИЗО , где на данный момент находится Василий Николаевич.

Остальные участники дела прибыли на место. Из СИЗО под конвоем был доставлен и 65-летний руководитель строительной компании «Своя квартира» Александр Филимонов , который по версии следствия передал генералу взятку в виде гаража стоимостью около 1,2 млн рублей.

Судья объявила, что рассмотрение дела вновь переносится по причине неудовлетворительного состояния здоровья обвиняемого. Так же неизвестно состоится ли заседание, назначенное на 19 июля. После этого, государственный обвинитель попросила ознакомиться со справкой выданной медиками СИЗО.

— Ваша честь, я обращаю ваше внимание на то, что в документе перечислены общие заболевания, которые у 90 процентов присутствующих тоже имеются. Здесь не очень разборчиво написано, поэтому не понятно может он участвовать в заседании или нет. И ещё. Ваша честь, здесь не круглая печать, а диспансерная. Я ходатайствую, чтобы был направлен официальный запрос суда, чтобы выяснить реальное состояние обвиняемого. Необходимо знать, куда, сколько раз и с какими жалобами он обращался. Какой диагноз ему в результате был поставлен. Где буден видно динамику заболевания. Чтобы у нас была реальная картина и нас не ставили перед фактом в день заседания. А то какой-то фельдшер даёт справку непонятного характера. То ли верить этой справке, то ли не верить? А на сегодня, учитывая должность, которую он здесь занимал, у меня есть сомнения относительно достоверности информации, предоставляемой некими фельдшерами, — объяснила свою позицию старший прокурор главного управления Генеральной прокуратуры РФ Амалия Устаева.

Знакомые с Василием Николаевичем, которые находились в суде, уточнили, что на данный момент его давление 220 на 180. Судья добавила, что завтра медики пообещали дать обширную информацию по поводу состояния здоровья и госпитализации Зубкова.

По слухам гособвинитель приезжает на каждое заседание из Москвы

Алёна Мартынова