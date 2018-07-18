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На еженедельном рынке в столице Пакистана произошел пожар
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На еженедельном рынке в столице Пакистана произошел пожар 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Исламабад, 18 июля /Синьхуа/ — По меньшей мере 60 магазинов были повреждены из-за сильного пожара, вспыхнувшего в среду на еженедельном рынке в столице Пакистана Исламабаде. Густой столб черного дыма был виден издалека.
Согласно сведениям местных СМИ, в тушении огня участвовали как минимум шесть пожарных расчетов. Возгорание на рынке началось в секторе одежды.
Причины пожара пока неизвестны.
Еженедельный рынок находится в центре города. На его территории расположено порядка 2 тыс. лавок и магазинов. Рынок работает по воскресеньям, вторникам и пятницам. —0—
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