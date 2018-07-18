На еженедельном рынке в столице Пакистана произошел пожар

Исламабад , 18 июля / Синьхуа / — По меньшей мере 60 магазинов были повреждены из-за сильного пожара, вспыхнувшего в среду на еженедельном рынке в столице Пакистана Исламабаде. Густой столб черного дыма был виден издалека.

Согласно сведениям местных СМИ, в тушении огня участвовали как минимум шесть пожарных расчетов. Возгорание на рынке началось в секторе одежды.

Причины пожара пока неизвестны.

Еженедельный рынок находится в центре города. На его территории расположено порядка 2 тыс. лавок и магазинов. Рынок работает по воскресеньям, вторникам и пятницам. —0—