«Ростелеком» автоматизировал 57 перекрестков в Самаре

Компания«Ростелеком» в рамках реализуемого проекта «Безопасный город» подключила к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) перекрестки в Самаре . Автоматизировано 57 перекрестков на Московском шоссе, улицах Ново-Садовой и Демократической. Около 300 детекторов собирают информацию о трафике и по оптическим каналам связи передают ее в центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Для подключения дорожных устройств к АСУДД было построено 2 км кабельной канализации и протянуто более 10 км волоконно-оптических линий связи. Кроме того, предусмотрены резервные каналы, за счет которых есть возможность добавлять дополнительные контроллеры, детекторы и светофоры. Управляет системой сервер, установленный в объединенном ЦОДД. Операторы центра круглосуточно следят за обстановкой и корректируют работу автоматических регулировщиков. В зависимости от ситуации на дорогах они контролируют транспортный поток, увеличивая или сокращая временные интервалы сигналов светофоров.

«Применение интеллектуального программно-аппаратного комплекса на дорогах — одна из составляющих масштабного проекта «Безопасный город», который компания реализует в Самарской области . Мы выстраиваем цифровую инфраструктуру на всех уровнях жизнеобеспечения современного мегаполиса: от средств оповещения при чрезвычайных ситуациях до мониторинга энергоснабжения жилых домов», — говорит Сергей Иванов , директор Самарского филиала компании «Ростелеком».

По словам Юрия Некрасова, врио начальника УГИБДД МВД России по Самарской области, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением приносит серьезный эффект, с поправкой на то, что задачи должны решаться в комплексе.