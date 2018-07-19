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«Ростелеком» автоматизировал 57 перекрестков в Самаре
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«Ростелеком» автоматизировал 57 перекрестков в Самаре 

RUБЕЖ 25 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Компания«Ростелеком» в рамках реализуемого проекта «Безопасный город» подключила к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) перекрестки в Самаре. Автоматизировано 57 перекрестков на Московском шоссе, улицах Ново-Садовой и Демократической. Около 300 детекторов собирают информацию о трафике и по оптическим каналам связи передают ее в центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Для подключения дорожных устройств к АСУДД было построено 2 км кабельной канализации и протянуто более 10 км волоконно-оптических линий связи. Кроме того, предусмотрены резервные каналы, за счет которых есть возможность добавлять дополнительные контроллеры, детекторы и светофоры. Управляет системой сервер, установленный в объединенном ЦОДД. Операторы центра круглосуточно следят за обстановкой и корректируют работу автоматических регулировщиков. В зависимости от ситуации на дорогах они контролируют транспортный поток, увеличивая или сокращая временные интервалы сигналов светофоров.
«Применение интеллектуального программно-аппаратного комплекса на дорогах — одна из составляющих масштабного проекта «Безопасный город», который компания реализует в Самарской области. Мы выстраиваем цифровую инфраструктуру на всех уровнях жизнеобеспечения современного мегаполиса: от средств оповещения при чрезвычайных ситуациях до мониторинга энергоснабжения жилых домов», — говорит Сергей Иванов, директор Самарского филиала компании «Ростелеком».
По словам Юрия Некрасова, врио начальника УГИБДД МВД России по Самарской области, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением приносит серьезный эффект, с поправкой на то, что задачи должны решаться в комплексе.
«Именно такой комплекс «Ростелеком» построил в Самаре. Сегодня можно заметить, как сократилось время задержек автомобилей на перекрестках. В полной мере жители смогут оценить все преимущества интеллектуальной инфраструктуры с началом учебного года, когда количество транспорта на дорогах существенно увеличится», — отметил Юрий Некрасов.
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