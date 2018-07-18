39% бизнесменов заметили снижение уровня коррупции в РФ

39% предпринимателей заявили о снижении уровня коррупции в РФ за последние полгода.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Бизнес-барометр коррупции», подготовленное Торгово-промышленной палатой России . Аналитики опрашивали бизнесменов в четыре этапа: в октябре 2016 года, в апреле и в октябре 2017 года, а также в апреле 2018 года. В заключительном этапе опроса приняли участие 40,7 тысячи предпринимателей.

О снижении уровня коррупции заявили 39% респондентов, а о росте — 9,5%. Ещё 31,8% не увидели никаких изменений в этом плане за последние месяцы.

10,3% опрошенных сказали, что постоянно сталкиваются с коррупцией в своей работе. В прошлом октябре таких было 13,1%. 72,1% признались, что наблюдают проявления коррупции время от времени. 17,6% бизнесменов никогда не встречались с коррупционерами.

Чаще всего бизнесмены сталкиваются с коррупцией при получении разрешений и справок (39,1% респондентов) и в рамках контрольно-надзорной деятельности (34,5%).