Ещё
39% бизнесменов заметили снижение уровня коррупции в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

39% бизнесменов заметили снижение уровня коррупции в РФ 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
39% предпринимателей заявили о снижении уровня коррупции в РФ за последние полгода.
Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Бизнес-барометр коррупции», подготовленное Торгово-промышленной палатой России. Аналитики опрашивали бизнесменов в четыре этапа: в октябре 2016 года, в апреле и в октябре 2017 года, а также в апреле 2018 года. В заключительном этапе опроса приняли участие 40,7 тысячи предпринимателей.
О снижении уровня коррупции заявили 39% респондентов, а о росте — 9,5%. Ещё 31,8% не увидели никаких изменений в этом плане за последние месяцы.
10,3% опрошенных сказали, что постоянно сталкиваются с коррупцией в своей работе. В прошлом октябре таких было 13,1%. 72,1% признались, что наблюдают проявления коррупции время от времени. 17,6% бизнесменов никогда не встречались с коррупционерами.
Чаще всего бизнесмены сталкиваются с коррупцией при получении разрешений и справок (39,1% респондентов) и в рамках контрольно-надзорной деятельности (34,5%).
Эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов заявил, что предприниматели стали реже сталкиваться с коррупцией в России. По его мнению, это связано в том числе с тем, что для взяток нужно иметь «чёрный нал», а многие компании сейчас движутся по пути обеления. «Многие готовы пойти на оплату официальных услуг, хоть это может быть и дороже. Кроме того, по моему опыту, сейчас в бизнес входит все больше иностранных компаний, а они никогда не будут давать взятку, это и этический подход, и принципиальная позиция юристов», — считает Филиппов.
ИД «Собеседник»: последние новости
Николай Караченцов каждый день гуляет и делает гимнастику Годовщина трагедии МН17. Вина доказана, а подсудимых нет Жители Кузбасса объявили войну угольным генералам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
В Москве введен план «Перехват»57
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент92
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение