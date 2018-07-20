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Пеле: надеюсь, в «Ливерпуле» Алисон будет блистать рядом с Фирмино
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Пеле: надеюсь, в «Ливерпуле» Алисон будет блистать рядом с Фирмино 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Легендарный бразильский нападающий Пеле отреагировал на переход голкипера Алисона Бекера из «Ромы» в «Ливерпуль».
«Алиссон, здорово видеть твой успех! Надеюсь, в «Ливерпуле» ты будешь блистать рядом с Фирмино. Я болею за вас!» — написал Пеле в «Твиттере».
Алисон выступал за «Рому» с 2016 года. Римский клуб приобрёл его у «Интернасьонала» за € 8 млн Бразилец был основным вратарём своей национальной сборной на чемпионате мира—2018, приняв участие в 5 матчах, в которых пропустил 3 мяча.
«Ливерпуль» заплатил за 25-летнего голкипера рекордные для этой позиции € 62,5 млн  Напомним, Фирмино перешёл в английский клуб в 2015 году.
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