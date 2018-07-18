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«Автомобилист» отправился на сбор в Чехию
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«Автомобилист» отправился на сбор в Чехию 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Команда будет заниматься на базе в городе Хомутов. Клуб в последних числах июля ожидают три контрольных матча против ХК «Пираты» (Хомутов), «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо» (Пардубице). В чешских сборах примут участие 36 игроков:
Вратари:
Леонид Фомин, Якуб Коварж, Владислав Гросс, Владимир Сохатский;
Защитники:
Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Николай Тимашов, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Семён Переляев, Никита Трямкин, Алексей Василевский;
Нападающие:
Денис Еркин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Александр Торченюк, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Виталий Попов, Владимир Кузнецов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста.
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