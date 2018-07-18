Семейство лосей поселилось в природном парке в центре Ханты-Мансийска

Взрослый лось вышел из леса и гулял в Археопарке города Ханты-Мансийска . Сохатый попал на видео и вызвал удивление горожан.

Как оказалось, лось живет в природном парке «Самаровский чугас» между биатлонным центром и районом Гидронамыв, где и заметили животное.

Как ранее нам пояснила заведующая отделом природы Музея природы и человека Надежда Корнеева , лесной массив, расположенный между Центром зимних видов спорта им. Филипенко и Археопарком, достаточно хороший и крупный. Он мало посещается людьми — практически нет мест отдыха.

Сотрудник «Самаровского чугаса», начальник отдел экологического просвещения и туризма природного парка Павел Урядов рассказал: «Первая встреча с этим лосем произошла 5 лет назад. Инспектор встретил. Мы предполагаем, что это лосиха. Она была с телёнком. Но сейчас граждане снимают только одного лося. Есть предположение, что их всё-таки два, живут у нас на холмах».

Напомним, в начале месяца лось выходил к проезжей части в районе Гидронамыв. Сохатый вел себя мирно. Но вот жители района все же обеспокоены такой близостью с диким миром животных.