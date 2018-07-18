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Семейство лосей поселилось в природном парке в центре Ханты-Мансийска
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Семейство лосей поселилось в природном парке в центре Ханты-Мансийска 

АиФ Югра 43 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Взрослый лось вышел из леса и гулял в Археопарке города Ханты-Мансийска. Сохатый попал на видео и вызвал удивление горожан.
Как оказалось, лось живет в природном парке «Самаровский чугас» между биатлонным центром и районом Гидронамыв, где и заметили животное.
Как ранее нам пояснила заведующая отделом природы Музея природы и человека Надежда Корнеева, лесной массив, расположенный между Центром зимних видов спорта им. Филипенко и Археопарком, достаточно хороший и крупный. Он мало посещается людьми — практически нет мест отдыха.
Сотрудник «Самаровского чугаса», начальник отдел экологического просвещения и туризма природного парка Павел Урядов рассказал: «Первая встреча с этим лосем произошла 5 лет назад. Инспектор встретил. Мы предполагаем, что это лосиха. Она была с телёнком. Но сейчас граждане снимают только одного лося. Есть предположение, что их всё-таки два, живут у нас на холмах».
Напомним, в начале месяца лось выходил к проезжей части в районе Гидронамыв. Сохатый вел себя мирно. Но вот жители района все же обеспокоены такой близостью с диким миром животных.
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