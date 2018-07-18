Ещё
В Дагестане выбирают символ Махачкалы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане выбирают символ Махачкалы 

«Это Кавказ» 42 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Общероссийский народный фронт предложил жителям Дагестана выбрать символ Махачкалы. Голосование проводится в социальной сети.
Жителям региона предлагается выбрать символ столицы Дагестана из десяти вариантов: Петр I, Расул Гамзатов, Али Алиев, Маяк, Каспийское побережье, порт, Вейнерский сад, гора Тарки-Тау, орел и День единства народов Дагестана.
Победивший в голосовании символ станет темой граффити на одном из городских объектов, сообщается на официальной странице «Вконтакте» дагестанского отделения ОНФ.
«Это Кавказ»: последние новости
«Азимут» открыл рейсы из Минеральных Вод в Калугу Эксперт: закон о «зеленом щите» оставляет лазейки для незаконного строительства Стабильная ситуация на Кавказе позволяет сделать акцент на экономическом развитии — Матовников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США306
Украина присвоила четыре санатория в Крыму123
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии379
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи93
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение