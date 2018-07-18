В Дагестане выбирают символ Махачкалы

Общероссийский народный фронт предложил жителям Дагестана выбрать символ Махачкалы . Голосование проводится в социальной сети.

Жителям региона предлагается выбрать символ столицы Дагестана из десяти вариантов: Петр I, Расул Гамзатов Али Алиев , Маяк, Каспийское побережье, порт, Вейнерский сад, гора Тарки-Тау, орел и День единства народов Дагестана.

Победивший в голосовании символ станет темой граффити на одном из городских объектов, сообщается на официальной странице «Вконтакте» дагестанского отделения ОНФ.