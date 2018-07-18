21 июля 2018 года на территории обслуживания 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток на дороге». Сотрудники дорожно-патрульной службы будут обращать особое внимание на нарушения ПДД РФ, допущенные детьми пешеходами, велосипедистами, скутеристами, роллерами, скейтбордистами и т.д.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управлять скутером и мопедом можно только с 16 лет, предварительно сдав экзамен на право управления категории «М». Запрещается пешеходам переходить проезжую часть в неположенном месте и на запрещающий (красный) сигнал светофора. Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, самокате, скутере, скейтборде, сигвеях, гироскутерах, моноколесах. Всем необходимо спешиться и переходить проезжую часть как пешеходы. В сумерках и плохую погоду водители могут не заметить подростка, поэтому следует использовать на верхней одежде и предметах световозвращающие элементы.