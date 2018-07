Отец Меган Маркл уверен, что его дочь несчастна с принцем Гарри и критикует еенынешний стиль

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал скандальное интервью изданию «The Sun», где рассказал о том, что Меган несчастна в браке с принцем Гарри . «Я вижу, что она напугана. „Я вижу это в ее глазах, в ее лице, в ее улыбке. Я видел ее улыбку годами. Я знаю ее улыбку. Мне не нравится то, который я вижу сейчас. Это даже не улыбка на сцене — это больная улыбка“, — отметил Томас Маркл.

Публикация от @ fewofherfavouritethings 11 Июл 2018 в 3:26 PDT По мнению родителя девушки, Меган заплатила слишком высокую цену за то, чтобы стать частью королевской семьи.

Также 76-летний Томас Маркл высказался о дресс-коде, которому вынуждена следовать его дочь: „Меган сейчас похожа на девушку из старого фильма. Почему в 2018 году мы одеваемся, как 1930-е годы? Зачем им закрывать колени?

Публикация от @ fewofherfavouritethings 11 Июл 2018 в 1:51 PDT По информации британских СМИ, Меган Маркл напугана интервью своего отца. Герцогиня волнуется, что это может усложнить ее отношения с семьей своего супруга.

Что вы думаете о словах Томаса Маркла? Он прав или это выдумка отца, который обижен на дочь из-за того, что она не пригласила его на свою свадьбу?