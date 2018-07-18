Нужны не идеи, а прибыль. Инженер о том, почему исчезают изобретатели

Изобретатель, главный конструктор и генеральный директор воронежского научно-производственного предприятия Валерий Шишков рассказал «АиФ-Черноземье» , что, по его мнению, нужно сделать, чтобы наладить инновационные производства и «С инвалидов нечего взять»

Анастасия Ходыкина, «АиФ-Черноземье»: Валерий Михайлович, когда-то вы изобрели шагающую инвалидную коляску. Она, преодолевая ступеньки, могла поднять по лестнице довольно крупного мужчину. Как сложилась судьба этого полезного изобретения?

Валерий Шишков: Запустить серийное производство нам так и не удалось. Все образцы вместе с патентом мы продали одной подмосковной фирме, которая заинтересовалась этим вопросом. Всего за 100 тысяч рублей. Почему я пошёл на это? Эта компания ближе к Москве , к Министерству труда и социального развития , мне казалось, что им быстрее удастся решить вопрос с её выпуском. При этом мы договаривались, что, если дело пойдёт, часть производства они разместят у нас. Но пока тишина.

— Собираетесь вернуться к этому вопросу?

— Я бы вернулся, но мой коллектив настроен отрицательно. Понятно теперь, что выпуск шагающих инвалидных колясок — это лишние хлопоты для чиновников, ведь с инвалидов нечего взять. Хотя её производство могло бы приносить двойную пользу: помимо самого изделия, можно было бы привлечь самих инвалидов к производству, создать рабочие места, даже на дому, где бы они собирали мелкие детали, винтики, болтики. Существует даже опыт такого рассредоточенного производства.

Безусловно, можно было самим изготовить несколько партий колясок, чтобы определить потребность в изделии, но у нашего предприятия таких средств нет. Проблема в том, что никто не поддерживает научно-производственные объединения.

«Не могу не переживать»

— А какая поддержка нужна?

— Всё дело в доступности кредитов для промышленников. Сейчас процентная ставка находится на уровне рентабельности предприятия. У нас не торговая фирма, где быстрый оборот денег. Нам нужно около года, чтобы закупить оборудование, отработать технологию и запустить изделие в производство. У меня много полезных идей, но я ничего толком не могу реализовать, а мне уже 78 лет, и это трагедия!

Так как нет реальной государственной поддержки, предприятия «сыпятся». А ведь в прошлом Воронеж был мощным индустриальном центром страны — здесь были развиты авиапромышленность, станкостроение, изготавливались ракетные двигатели, механические и тяжёлые промышленные прессы, работали полупроводниковые и радиозаводы и многое-многое другое. Я — производственник с 60-летним стажем — не могу не переживать по поводу стагнации промышленности.

Пока ещё в стране сохранился интеллектуальный потенциал, хотя бы временно, на 7-10 лет, для промышленных предприятий необходимо снизить процентную ставку до 3-4%. Это позволит успешно решить проблемы модернизации и расширения производства, а творческим специалистам — реализовать многие разработки мирового уровня.

— Вы когда-то изобрели пожарные стволы, которые получили серебряную медаль на 26-м Международном инвестиционном салоне в Женеве. Заинтересовались ли ими в МЧС

— Стволы были усовершенствованы ещё в 1990-е по просьбе руководителя пожарных служб Леонида Ухина и получили положительную оценку. Занимаюсь их продвижением — сейчас вот пишу замминистру МЧС РФ о том, как повысить эффективность пожарной службы. К сожалению, в этой системе нет показателей качества. Когда пожарный тушит квартиру, он не думает о сохранности имущества, его задача — ликвидировать возгорание. А если бы, например, через систему страхования на счета пожарных частей перечисляли некоторую долю стоимости спасённого имущества, это была бы совершенно другая работа.

И помогли бы в этом, например, наши пожарные стволы — у них напор регулируется. К тому же мы добились рассеивания струи: большая капля быстро падает, а маленькая витает, как снежинка, и вода расходуется экономно, и квартиры, расположенные этажом ниже, не заливаются.

Однако с прошлого года мы как малое предприятие столкнулись с ещё одной проблемой: если раньше товары для государственных ведомств, в том числе и для пожарной охраны, приобретались централизованно, то теперь закупки рассредоточены по пожарным частям. А ведь каждой такой части нужен не только ствол, а ещё и лестницы, и рукава, и многое другое — по 5-6 позиций в одном лоте. Соответственно, участвовать в тендере мы не можем. Это убивает предприятия, которые работают с малым ассортиментом. Поэтому мы перешли на трёхдневку — заказов не хватает, чтобы содержать людей.

Потенциал есть

— Вы писали письмо президенту страны. Ответ получили?

— В приёмной президента предложили направить письмо в Министерство торговли и промышленности. А оттуда пришёл ответ, что это тоже не их тема, мой вопрос касается только МЧС, хотя я к письму прикладывал копию обращения в МЧС. Надеюсь, что замминистра МЧС вникнет в суть дела, ведь он профессиональный пожарный.

— Недавно глава Роспатента Григорий Ивлиев констатировал тенденцию снижения заявок на получение патентов — в прошлом году на 15%. Получается, люди перестали изобретать?

— Сейчас не видят пользы от патентов. Потенциальные партнёры смотрят не на патенты, а на то, чтобы за меньшие деньги приобрести побольше. Не думаю, что стали изобретать меньше. Хотя категория творческих людей, судя по тому, как обучают в вузах, понемногу сокращается. Ведь изобретательство — сложный творческий процесс, нужно и теорией владеть, и описывать процессы, видеть проблематику в обществе и пытаться её решить. Вот поэтому, пока не поздно, нужно начать поддерживать полезные инновации и разработки, вернуть людям стимул придумывать и изобретать.