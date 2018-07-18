Внезапно: в Новосибирске подешевел бензин

Новосибирскстат подсчитал среднюю цену бензина в Новосибирске с 9 июля по 16 июля 2018 года — за последнюю неделю стоимость топлива марок АИ-92 и АИ-95 в городе снизилась на 0,3%, а цена на АИ-98 не изменилась.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,10 до 40,85 рубля за литр, марки АИ-95 — от 42,95 до 44,20 рубля за литр, марки АИ-98 — от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо — от 45,10 до 48,90 рубля за литр», — сообщают в Новосибирскстате.

Цены на бензин начали расти рекордными темпами с конца апреля — эксперты посчитали, что это произошло из-за картельного сговора оптовых нефтяных компаний. Одним из следствий повышения цен на топливо стал рост тарифов на междугородные автобусы.