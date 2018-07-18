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Как отключить рекламу в браузере смартфона
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Как отключить рекламу в браузере смартфона 

Chip.ru 54 минуты назад
Фото: Chip.ru
Блокировка всплывающих окон в Chrome Запустите приложение Chrome на вашем Android-смартфоне. Откройте меню браузера, нажав на три вертикально расположенных точки в правом верхнем углу экрана. Выберете раздел «Настройки».
В настройках браузера найдите опцию «Настройки сайтов». Теперь в пункте «Всплывающие окна» переведите ползунок в неактивное положение «Блокировать всплывающие окна на всех сайтах (рекомендуется)».
Кроме того, мы советуем заблокировать объявления на сайтах, где много рекламы, и выключить автоматическое воспроизведение звука. Всплывающие окна всё равно появляются?
Если всплывающие окна по-прежнему закрывают контент веб-страниц, то проблема может быть в установленных приложениях.
Eсли подобная реклама стала появляться лишь недавно, удалите последнее приложение, которое вы установили, и проверьте смартфон с помощью антивируса. Основываясь на многочисленных тестах, проведенных в лаборатории CHIP, мы рекомендуем использовать антивирусы AVG и Avira.
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