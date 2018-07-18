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Обладатели паспорта болельщика смогут без визы посещать Россию до конца года
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Обладатели паспорта болельщика смогут без визы посещать Россию до конца года 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о продлении безвизового въезда в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика.
Гости чемпионата мира и обладатели паспорта болельщика, смогут посещать Россию до конца годы без визы. Законопроект на рассмотрении в Государственной Думе. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Документ обсудят до окончания весенней сессии 26 июля.
Продлить сроки открытия границы для владельцев паспорта болельщика предложил Владимир Путин. Президент считает, что иностранцы, которые во время чемпионата мира по футболу не успели хорошо познакомиться с нашей страной, должны получить возможность приехать вновь.
Как только парламентарии и члены совета федераций обсудят законопроект и он будет подписан президентом, иностранцы с паспортами болельщика смогут до конца года посещать Россию без оформление въездных документов.
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